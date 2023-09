Polícia notifica Paysandu por suposta ‘conduta de cambismo’ na venda de ingressos da Série C

A Polícia Civil notificou o Paysandu pela venda de ingressos para a partida contra o Amazonas, válida pela 5ª rodada do quadrangular de acesso da Série C. No documento, endereçado ao presidente bicolor, Maurício Ettinger, o órgão alerta para a "conduta criminalizada de cambismo".

A notificação ocorreu horas depois de vídeos circularem nas redes sociais mostrando pessoas comprando ingressos em quantidades elevadas. Em uma das imagens é possível ver um homem adquirindo mais de 30 entradas para a partida, que será disputada apenas no dia 1ª de outubro.

Segundo a Polícia, a compra de ingressos em quantidade superior à estabelecida pelo regramento, caracteriza uma situação irregular. A notificação diz respeito à Lei 14.597/2023.

Paysandu é notificado por suposta conduta de cambismo (Reprodução / Polícia Civil)

Em apenas um dia o próprio Paysandu anunciou a venda de mais de 30 mil ingressos para o jogo e o esgotamento das entradas da arquibancada Lado B do Mangueirão. Ao longo de toda a terça-feira (19) torcedores do Papão formaram grandes filas nas lojas oficiais do clube e na Curuzu para a aquisição dos bilhetes.

A venda pela internet também chegou a gerar lentidão no site e, em menos de duas horas, os ingressos para o Lado B da arquibancada não apareciam mais no sistema, que só permite a venda de quatro entradas por CPF. A mesma prática, em tese, ocorre nas vendas presenciais.

Também nas redes sociais, torcedores levantam a hipótese de tratarem de compra para ônibus com caravanas do interior - isso poderia justificar o "bolo" de ingressos comprados por uma só pessoa em Belém.

O Núcleo de Esportes de O Liberal fez contato com a assessoria de comunicação do clube para um posicionamento. Por meio de nota, o Paysandu ignorou a possível ação dos cambistas. Confira abaixo, na íntegra:

"O Paysandu Sport Club informa que as oito unidades das lojas Lobo espalhadas pela Grande Belém registraram, na última terça-feira (19), movimento intenso de torcedores à procura de ingressos para a partida contra o Amazonas desde antes do horário de abertura até o fechamento, o que resultou na venda de mais de 20 mil entradas em um único dia. O fluxo também foi acima do normal no site da Bilheteria Digital, que é a plataforma na qual a Fiel pode adquirir sua entrada pela internet. Devido à grande procura, o clube projeta que a carga total se esgote em breve".