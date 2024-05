Hélio dos Anjos expõe relação com diretoria do Paysandu e nega risco no cargo: ‘boatos’

O cargo de Hélio dos Anjos no Paysandu está ameaçado? Segundo o treinador, não. Em entrevista coletiva concedida após o empate do Papão com o Goiás-GO, em partida válida pela quinta rodada da Série B, o técnico fez questão de desmentir o que ele chamou de "boatos" sobre um possível desligamento do clube. Segundo o comandante bicolor, as conversas entre membros da comissão técnica e diretoria do clube não são em tom de cobrança.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

"Rolou por aí um boato de que a diretoria tinha tido pra mim que se não ganhasse o jogo eu seria demitido. Conversei com o presidente uns 5 minutos e ele avisou que o salário saiu ontem. Foi só isso. Conversei mais 5 minutos com o Roger e ele usou o momento pra me apresentar um jogador. Em nenhum momento fui ameaçado. A postura da gestão do Paysandu é profissional, assim como as avaliações feitas por eles. A postura do presidente do Paysandu é muito direta e ele sabe que enquanto eu estiver aqui as coisas estão sob controle", explicou.

VEJA MAIS

A permanência de Hélio dos Anjos no Paysandu tem sido alvo de críticas da torcida nas últimas semanas. Há sete jogos sem vencer, a equipe bicolor está na lanterna da Série B, com apenas três pontos conquistados. Havia a suspeita, inclusive, que Hélio seria demitido do cargo caso não vencesse o Goiás-GO, em casa, fato que não ocorreu.

Apesar do desempenho ruim dentro de campo, Hélio fez questão de demonstrar o que ele trata como "valências" profissionais. Segundo o treinador alviceleste, a centralização de decisões é um ponto forte dos seus trabalhos. Além disso, ele disse gostar de ser chamado de "técnico raiz".

"Vocês podem achar que é prepotência minha, mas se fosse isso mesmo eu não teria vindo para o Paysandu jogar uma Série B no ano passado. Eu abri mão de outros clubes pra vir pra cá. Eu não sou maior que o Paysandu, assim como nenhuma pessoa é, mas sou um treinador raiz. Nunca na minha vida profissional ninguém me deu ordem", disse.

O Paysandu volta a campo pela Série B neste sábado (18), às 17h30, contra o Amazonas-AM, na Arena da Amazônia, em partida válida pela sexta rodada. O duelo terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.