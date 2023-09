Às vésperas do jogo contra o Botafogo-PB, Paysandu pede para treinar no CT do Sport e recebe 'Não'

A preparação bicolor para o jogo decisivo deste sábado (23), contra o Botafogo-PB, sofreu um pequeno incidente de percurso, já resolvido pelo departamento de futebol do clube. A delegação desembarca na cidade de Recife nesta quinta-feira (21) e realiza um último treino antes da partida. Para a atividade, a direção do clube entrou em contato com o Sport Recife, na intenção de utilizar a estrutura do Centro de Treinamento do Leão Pernambucano, mas a cúpula futebolística do Leão da Ilha simplesmente negou o pedido.

A intrigante recusa foi exposta pelo jornalista pernambucano Wellington Araújo. De acordo com a narrativa publicada nas redes sociais, houve um pedido formal da direção bicolor ao clube pernambucano, para uso de um dos campos no CT do Sport, mas o pedido teria sido negado, gerando certa inquietude sobretudo no técnico Hélio dos Anjos, que possui longa trajetória de serviços prestados ao clube, incluindo um tricampeonato estadual.

Algum tempo depois veio a confirmação sobre a negativa. Ainda segundo o jornalista, o CT do clube possui cinco campos, sendo que, destes, três estão em reforma. Em relação aos outros dois, um está em perfeito estado, mas segue vetado por causa do período das chuvas, enquanto o segundo é o que vem sendo utilizado pelo clube, que disputa a reta final da Série C.

Neste sábado, o Sport enfrenta o Londrina e o grupo deve fazer o último trabalho pela tarde. Já o Paysandu pediu para treinar na manhã de sábado, dando origem à negativa. Botafogo-PB e Paysandu jogam a partir das 16 horas, no estádio Almeidão, em João Pessoa. Caso o Papão da Amazônia vença, ele chega aos 10 pontos e pode garantir o acesso se o outro adversário, o Volta Redonda, vencer o Amazonas, em casa.