Próximo adversário do Paysandu na Série C terá ‘reforço’ no banco de reservas; entenda

O Botafogo-PB, adversário do Paysandu na próxima rodada do quadrangular de acesso da Série C, terá um importante reforço para o duelo deste sábado (23). Suspenso no último encontro, em Belém, no dia 17, o técnico do Belo, Felipe Surian, volta ao banco de reservas botafoguense.

Felipe Surian volta à área técnica debaixo de muita pressão. Nesta quarta-feira (20), torcedores do Belo invadiram o centro de treinamento da equipe para cobrar o elenco pelo mau desempenho nos quadrangulares da Série C. Surian, inclusive, foi o grande defensor dos jogadores e um dos poucos a falar com os manifestantes.

"Toda a pressão é válida. Vocês têm razão, são torcedores. O maior responsável por qualquer derrota... eu assumo, como comandante. Pelos trabalhos, pelos jogos, eu assumo toda a responsabilidade. Foi muito difícil para mim montar essa equipe. Quando eu cheguei, isso aqui era terra arrasada. Os (jogadores) que permaneceram foi porque eu vi neles potencial para ajudar e estão ajudando e compraram essa ideia junto comigo", disse o técnico no protesto.

Botafogo-PB e Paysandu se enfrentaram em Belém no dia 17 de setembro e o Papão saiu de campo vitorioso por 1 a 0. Com isso, a equipe paraense saltou à primeira posição da tabela, com 7 pontos, e deixou encaminhada a vaga à Série B. Já o Belo caiu para a lanterna do grupo, com apenas 3 pontos ganhos.

As equipes voltam a se enfrentar neste final de semana, às 16h, no estádio Almeidão, em João Pessoa. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.