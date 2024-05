Ananindeua sedia o Campeonato Paraense de Karatê-Dô Tradicional

Ananindeua será o palco do Campeonato Paraense de Karatê-Dô Tradicional, no sábado (18). Duzentos atletas de 12 academias estarão no tatame disputando medalhas.

A competição é dividida nas categorias adulta, juvenil e infanto-juvenil, nas modalidades kumite (luta) individual e por equipe, além de kata individual e por equipe. Os três primeiros colocados de cada categoria serão premiados com medalhas.

O evento também visa a preparação para o próximo desafio nacional, que ocorrerá no meio do ano fora do estado.

"Além de ser uma oportunidade para os praticantes da arte testarem seus desempenhos no certame, também é uma preparação para o Campeonato Brasileiro, que será em julho, em Cascavel - Paraná", comenta Paulo Igor, faixa preta terceiro Dan, que está à frente da organização.

As disputas começam às 8h da manhã e seguem ao longo do dia até às 17h, no ginásio do Centro Educacional Evangélico Logos, em Ananindeua, com entrada franca.

Veja as academias que estão na disputa:

Academia paulo Afonso Belém

karatê Paulo afonso Santarém

karatê logos

Team Martins

Team bushido

Aisseris

Team Simeão

Karatê Tucuruvi

Karatê Jatobá

Karatê sib

Creche novo mundo

Sensei zuka