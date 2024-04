Karateca paraense briga por vaga no Campeonato Brasileiro

O karateca Luan Simões, 19 anos, iniciou os treinamentos e preparação para a fase classificatória do Campeonato Brasileiro de Karatê 2024, que será disputada nos dias 17 e 21 de julho, no Rio de Janeiro. Natural do município de Capanema, o jovem reside desde a infância em Barcarena, cidade que o adotou e despertou no atleta um sentimento de identificação e carinho. Para o competidor, representar sua morada em todos os torneios da modalidade é motivo de orgulho.

“É de grande importância elevar o nível do esporte no meu município, e também é sempre uma grande responsabilidade e um enorme prazer ser conhecido como atleta barcarenense”, disse o lutador, que começou a treinar aos 6 anos de idade, e, desde então, soma 13 anos de karatê.

Entre os títulos conquistados nas competições municipais, estaduais e interestaduais, o que mais marcou a trajetória do atleta foi o Campeonato Brasileiro 2023, realizado em São Bernardo dos Campo, em São Paulo, onde o karateca se consagrou vice-campeão nacional em duas categorias: sub-21 e sênior menos 75.

Amigos e familiares são seus maiores apoiadores, diz o atleta (Arquivo pessoal)

A motivação para a disputa nas competições vem a partir do incentivo dos amigos e familiares, que, segundo Luan, são os seus maiores apoiadores. “Meus maiores incentivadores no esporte são meus pais. E, desde o início da minha carreira, tenho como incentivo também o meu falecido amigo Pedro Lucas, que buscava a mesma meta e o mesmo sonho que hoje tenho para mim. Me inspiro também em um cara cujo nome é Douglas Brose, que é tricampeão mundial. Esses são os meus maiores incentivos para continuar trilhando esse árduo caminho”, comentou.

Em relação aos treinamentos, visando Campeonato Brasileiro, Luan conta que treina três vezes ao dia com apoio de profissionais da prática esportiva: “A minha preparação está a todo vapor, tendo em vista que é um campeonato de suma importância tanto para mim quanto também para minha carreira no esporte. E seguimos treinando três vezes ao dia, em conjunto com o estúdio Elielson. E na parte de preparação física e também na parte técnica com a minha professora Luane Souza”.

O atleta destaca que todo apoio é importante na tarefa de propagar o esporte barcarenense, e ressalta que qualquer pessoa pode contribuir para os custos da viagem e hospedagem no Rio de Janeiro. “Por conta do Campeonato Brasileiro estamos em busca de apoiadores para nos ajudar a custear alguns valores que acabam sendo pesados demais. Os interessados podem entrar em contato conosco por meio dos números: (91) 98435-6664 ou (91) 98619-4657”, informou o lutador.