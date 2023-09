Quarteto paulista apita jogo entre Botafogo-PB x Paysandu; partida pode garantir acesso do Papão

O Paysandu encara o Botafogo-PB pela quarta rodada do quadrangular final da Série C no próximo sábado (23), às 16h, no Estádio Almeidão, em João Pessoa (PB). A partida é decisiva para as duas equipes, porém, para o Paysandu, pode garantir o acesso à Série B, principal objetivo do ano. Para comandar a partida, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), divulgou um quarteto paulista com Luiz Flávio de Oliveira sendo o árbitro principal.

Luiz Flávio de Oliveira, de 46 anos, terá como assistentes Luiz Alberto Andrini Nogueira e Gustavo Rodrigues de Oliveira. O quarto árbitro de Botafogo-PB x Paysandu será Thiago Luís Scarascati. Essa será primeira partida da Série C comandada por Luiz Flávio de Oliveira na atual temporada. No ano passado, o árbitro comandou o jogo entre Paysandu x Vitória-BA, na Curuzu, também pelo quadrangular final da Série C. A partida terminou empatada em 1 a 1 com o clube baiano conquistando o acesso à Série B em Belém.

O jogo diante do Belo é fundamental na caminhada bicolor. Uma vitória contra o Botafogo-PB, pode garantir o acesso para a Segunda Divisão, caso o Volta Redonda-RJ derrote o Amazonas-AM, no Rio de Janeiro (RJ), também no sábado (23). Para o Belo vale a sobrevivência na competição. O “lanterninha” do grupo com três pontos, vive um momento conturbado, com pressão da torcida, duas derrotas nos minutos finais e chega à partida bastante questionado por torcedores. Nesta semana, membros de uma torcida organizada do Belo invadiu o CT do clube para cobrar de diretores, jogadores e comissão técnica.

Botafogo-PB x Paysandu jogam no sábado (23), ás 16h, no Ameidão e a partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com, além da Rádio Liberal FM, na frequência 97,5MHz, além do Youtube no Canal de O Liberal.