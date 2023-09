Após cobrança da Polícia Civil, Paysandu muda sistema de venda e limita ingressos; saiba mais

A Polícia Civil notificou o Paysandu e pediu explicações sobre a forma de comercialização dos ingressos para a partida diante do Amazonas-AM, marcada para o dia 1 de outubro, no Mangueirão. Vídeos de pessoas comprando grandes quantidades de ingressos granaram as redes sociais e fez com que a Polícia Civil pedisse ao Paysandu, que ajustasse a forma de como eram comercializados os bilhetes, buscando combater o crime de cambismo. Após a notificação, o clube alviceleste limitou o número de vendas por pessoas e agora cada torcedor poderá comprar até cinco ingressos.

O Paysandu informou em nota que acompanha toda essa situação exposta por torcedores, que estão indignados com a forma com que o clube vem disponibilizando os bilhetes à venda e, que tomou conhecimento da situação através da imprensa e das redes sociais e, que combate o crime de cambismo.

Veja a nota do Paysandu

“A direção bicolor comunica ainda que tem acompanhado a formação de diversas caravanas que vão sair de cidades do interior com destino a Belém para acompanhar o jogo, bem como torcidas organizadas. Esses grupos têm comprado ingressos em grande quantidade para distribuir aos seus integrantes.

Após tomar conhecimento pela mídia e redes sociais da possível ação de cambistas, o clube decidiu, por medida de segurança, a partir desta manhã, que cada torcedor poderá adquirir uma quantidade limitada de apenas cinco ingressos.

Vale ressaltar que o número de ingressos referentes ao lado B colocados à venda é menor do que o lado A, uma vez que o clube reserva um espaço de lugares para adeptos adimplentes do programa Sócio Fiel Bicolor que ocupam o setor B do Estádio Mangueirão.

O Paysandu Sport Club também informa que trabalha, em conjunto com órgãos de segurança pública, para identificar e coibir qualquer prática delituosa que lese os direitos do seu torcedor.

O clube também alerta que a prática de cambismo é crime sujeito a pena de reclusão (artst. 166 e 167 da Lei Geral do Esporte), de modo que os torcedores, por medida de segurança, devem comprar seus ingressos exclusivamente nos canais oficiais do Paysandu”, disse o Papão em nota divulgada à imprensa.

A torcida do Paysandu já comprou mais de 30 mil ingressos para o jogo diante do Amazonas e, no último domingo, bateu o recorde de público pagante e presente no novo Mangueirão, com quase 50 mil pessoas e um pouco mais de 44 mil torcedores pagantes. O Paysandu é líder do quadrangular final da Série C e está próximo de conquistar o acesso para a Série B de 2024. E a classificação pode acontecer no próximo sábado (23), contra o Botafogo-PB, no estádio Almeidão, em João Pessoa (PB). Basta o Paysandu vencer o Belo e torcer para uma vitória do Volta Redonda-RJ diante do Amazonas, que o clube paraense voltará à Segundona do Brasil.