Paysandu leva multa e Mário Sérgio escapa de gancho em julgamento do STJD; veja o resultado

O Paysandu e o atacante bicolor Mário Sérgio foram julgados pela 4ª comissão disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva nesta quinta-feira (21), no Plenário do STJD. Como resultado, após a votação, o Papão foi punido em R$ 5 mil e Super Mário recebeu apenas uma advertência.

Mário Sérgio foi incurso no Artigo 258 do CBJD e poderia pegar de duas a seis partidas de suspensão, por "assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva". O atacante foi expulso contra o Náutico, após uma discussão com Diego Ferreira. O árbitro Felipe Fernandes expulsou ambos e relatou na súmula o confronto entre ambos.

Já o Paysandu foi punido após ser acionado no artigo 213. Na mesma partida contra o Timbu, a arbitragem relatou que, quando o Papão perdia ainda por 2 a 0, torcedores jogaram objetos para o gramado. Se condenado, o clube poderia pegar entre R$ 100 a R$ 100 mil, o que aconteceu.

Paysandu e Mário Sérgio continuam o foco no jogo que pode dar o acesso à Série B para o Bicola. O duelo ocorre no próximo sábado (23), às 16h, no Estádio Mangueirão. A partida é válida pela quarta rodada do quadrangular de acesso da Terceirona. Acompanhe pelo Lance a Lance do portal OLiberal.com.