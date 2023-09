Volante do Paysandu, Arthur sobre relação do elenco com a torcida: ‘É uma atmosfera bacana’

Enquanto a torcida bicolor continua a procura por ingressos para o próximo jogo o Belém, o Paysandu dá sequência à preparação para a visita contra o Botafogo-PB. O duelo ocorre no sábado (23), às 16h, no Estádio Almeidão, e pode dar o acesso à Série B do Brasileiro. O volante Arthur concedeu entrevista coletiva na Curuzu, nesta quarta-feira (20), e comentou sobre a conexão que o grupo construiu nos últimos meses com os torcedores:

"A gente puxa o torcedor para o nosso lado, e o torcedor nos puxa para o lado dele. Acho que isso reflete muito a nossa sintonia. Os dois lados estão muito entrelaçados, estamos envolvidos com a instituição. É uma atmosfera bacana e estamos conseguindo administrar tudo isso. É natural que a gente pegue essa carga dos anos anteriores, mas o Hélio fez com que a gente tirasse essa carga o máximo possível para entregar tudo", afirmou.

Por falar em Arthur, o jogador foi um dos jogadores mais elogiados pela torcida, pela atuação na vitória contra o Botafogo-PB. Após sequer ser relacionado contra o Amazonas, o volante aproveitou a oportunidade ao substituir o também volante Geovane, que deixou o campo nos primeiros minutos da partida. Arthur comentou sobre a chance:

"Há uma semana [contra o Amazonas] eu não fui relacionado. Para um ou outro pode desanimar, abaixar [a cabeça], mas é estar sempre trabalhando e acreditando 'posso ter uma oportunidade, um jogo ou 10 minutos dentro de campo pode mudar tudo. É nisso que eu foco, estar sempre trabalhando e me dedicando, pois não sabemos o que vai acontecer amanhã", concluiu.

