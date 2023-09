Após notificação, Paysandu limita a compra de ingressos por torcedor; veja a quantidade

O Paysandu divulgou uma nota oficial, na noite desta quarta-feira (20), sobre a notificação recebida pela Polícia Civil. O órgão alertou a diretoria bicolor para a "conduta criminalizada de cambismo". Com isso, o clube decidiu por limitar a comprar de, no máximo cinco ingressos por torcedor para o duelo contra o Amazonas.

A medida foi tomada após vídeos circularem em que é possível ver um homem adquirindo mais de 30 entradas para a partida, que será disputada apenas no dia 1ª de outubro, pelo quadrangular da Série C do Brasileiro.

Confira a nota divulgada pelo Paysandu

Após tomar conhecimento pela mídia e redes sociais da possível ação de cambistas, o clube decidiu, por medida de segurança, a partir desta manhã, que cada torcedor poderá adquirir uma quantidade limitada de apenas cinco ingressos.

Vale ressaltar que o número de ingressos referentes ao lado B colocados à venda é menor do que o lado A, uma vez que o clube reserva um espaço de lugares para adeptos adimplentes do programa Sócio Fiel Bicolor que ocupam o setor B do Estádio Mangueirão.

O Paysandu Sport Club também informa que trabalha, em conjunto com órgãos de segurança pública, para identificar e coibir qualquer prática delituosa que lese os direitos do seu torcedor.

O clube também alerta que a prática de cambismo é crime sujeito a pena de reclusão (artst. 166 e 167 da Lei Geral do Esporte), de modo que os torcedores, por medida de segurança, devem comprar seus ingressos exclusivamente nos canais oficiais do Clube.