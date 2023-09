Torcedores do Paysandu acionam MP em relação à segurança e trânsito para jogo com o Amazonas

Um grupo de torcedores acionou o Ministério Público para que providências sejam tomadas no jogo entre Paysandu e Amazonas, no dia 1° de outubro, às 17h30, no Mangueirão, com relação a mobilidade no trânsito nos arredores do estádio. Os bicolores solicitam segurança no estacionamento, melhor fluxo na fila de ingressos e gratuidades para menores, além do combate efetivo do cambismo.

De acordo com o documento formulado do grupo, apesar do recorde de público pagante ter sido batido, o mesmo foi conquistado em meio à "imperfeições da coordenação do espetáculo, atentatórios ao direito do consumidor, que devem ser apurados pelo Ministério Público".

Estacionamento

Um dos problemas levantados foi o estacionamento. Segundo os torcedores, mesmo tendo pago, alguns consumidores não conseguiram adentrar com seus veículos no espaço. Isso se deveu à "comercialização além da capacidade ou que pessoas sem ter pago o serviço adentraram indevidamente".

Filas

Outro fato negativo apontado foram as filas para o acesso ao estádio. Segundo os torcedores, "não possuia local destacado pr ingresso e crinçaas e idosos, obrigndo que adentrssem num tumulto, juntamente com os demais torcedores". A demora para a abertura nos portões deixaram eles expostos ao sol intenso e calor excessivo.

Cambistas

Ações de cambistas, falta de atendimento para a aquisição de meia entradas aos menores e idosos, além do sinal fraco da internet no interior do estádio foram outras contrariedades evidenciadas.

Convocados

Com isso, o grupo convoca o clube, além de órgãos como o Departamento de Trânsito do Estado (Detran), Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), Polícia Militar e Federação Paraense de Futebol (FPF), para adotar "medidas saneadoras", visando a partida entre Paysandu e Amazonas. O duelo é válido pela quinta e penúltima rodada do quadrangular de acesso da Série C.

Posicionamento

A equipe de O Liberal procurou contato com todos os órgãos citados em busca de um posicionamento. A assessoria da FPF se comprometeu em divulgar uma nota sobre o tema ainda nesta quinta-feira (21). Paysandu, Semob, Detran, PM e Seel ainda não deram retorno.