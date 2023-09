Policiais militares do Pará vão começar a usar as câmeras corporais (Body cam) durante o próximo jogo do Paysandu, pela Série C, que será realizado no próximo dia 1º de outubro no Mangueirão, e ainda, nas ações de segurança desenvolvidas para o Círio 2023. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (21) pelo subcomandante do 2º Batalhão da Polícia Militar, o tenente-coronel, Marcelo Mangas. Até a próxima sexta-feira (29), os agentes participam de capacitação para manuseio do equipamento, adquirido pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup).

Mais de 600 policiais militares estão participando da capacitação que está sendo realizada no 2º Batalhão da Polícia Militar (2º BPM). O secretário de segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, destaca a importância desse momento para os agentes.

“Estamos iniciando essa capacitação para os agentes da Polícia Militar, para que assim, eles possam conhecer melhor o equipamento e utilizá-lo durante as ações policiais desenvolvidas pela corporação. Com elas, não só ampliamos a transparência da atividade policial, mas também garantimos aos nossos agentes, a legalidade das ações do Estado. É muito importante poder fortalecer os mecanismos de atuação da polícia, para que assim, possamos garantir a eles a melhor forma de exercer a sua missão nas ruas, tendo a comprovação dos seus atos”, ressaltou o titular da Segup.

No curso, os agentes estão sendo orientados quanto ao uso do equipamento, como a exemplo, a utilização, carregamento, especificações técnicas, e sobretudo, quanto à operacionalidade delas durante as ações policiais, como pontua Leonardo Alves, supervisor técnico e ministrante da capacitação.

“Foram disponibilizadas algumas câmeras corporais para que os agentes pudessem manuseá-las durante o curso, para que possam aprender sobre sua funcionalidade, como o uso do botão intencional, a verificação dos vídeos e, ainda, como identificar os vídeos de acordo com a contravenção penal verificada durante a abordagem, a exemplo de uma abordagem quanto ao crime de alcoolemia, onde o próprio policial pode marcar o vídeo com essa identificação, auxiliando para que posteriormente ele possa ser utilizado ou solicitado pela justiça”, falou o ministrante da capacitação.

Para o sargento Antônio Cardoso, que atua no Batalhão de Turismo, o uso das câmeras corporais será de grande utilidade, especialmente, nas situações onde é necessário apresentação do preso junto à delegacia. "As câmeras irão nos ajudar, especialmente, durante os depoimentos feitos junto à delegacia, nos servindo de respaldo para as nossas ações e também nas audiências, servindo como provas mais concretas quanto aos fatos envolvidos", disse o sargento.