Edital publicado: Concurso público da PM PA oferta 4.400 vagas, mais cadastro de reserva; veja

Foram publicados na edição desta quarta-feira (20), do Diário Oficial do Estado do Pará, os editais do concurso público da Polícia Militar do Estado do Pará, que ofertam 4.400 vagas e também buscam a formação de cadastro de reserva. As inscrições para todos os cargos começam na próxima sexta-feira (22) e terminam no dia 13 de outubro, para os candidatos a oficial e 17 de outubro para os candidatos a praça da PM.

VEJA AQUI O EDITAL DO CONCURSO PARA PRAÇAS

VEJA AQUI O EDITAL DO CONCURSO PARA OFICIAL

O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) é a empresa responsável pelo planejamento, organização, realização, processamento e resultado final para homologação de concurso público e seleção de candidatos.

Ao todo, estão sendo oferecidas 4 mil vagas para praças e 400 para oficiais.

As provas serão realizadas em dias distintos, 10 e 17 de dezembro, nas seguintes cidades:

Belém (Região Metropolitana),

Santarém (Oeste),

Marabá (Sudeste),

Altamira (Oeste),

Redenção (Sul)

Itaituba (Sudoste)

De acordo com a secretária de Estado de Planejamento e Administração, Elieth de Fátima Braga, sendo a área de segurança prioridade da gestão, o Pará tem ampliado seu quadro, principalmente em razão da chegada de grandes eventos, como a Conferência Anual das Nações Unidas para o Clima (COP-30), que será realizada em 2025, em Belém. "Aumentando o nosso efetivo, vamos garantir a segurança e tranquilidade dos paraenses", declarou.

Inscrições

Para concorrer a uma das vagas ofertadas pela Polícia Militar do Pará, os interessados devem fazer a inscrição pela internet, no site da Cebraspe, no período de 22 de setembro a 17 de outubro. A taxa de inscrição custa R$ 109,22 para os candidatos a praça e R$ 123 para oficiais.

Essa matéria está sendo atualizada. Acompanhe para mais informações