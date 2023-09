Pelas ruas de Belém, torcedores do Papão comemoram vitória e aguardam jogo do Volta Redonda; vídeo

O clima nas ruas de Belém não poderia ser diferente. Com o Paysandu em campo, brigando diretamente por uma vaga na Série B do ano que vem, milhares de torcedores foram aos bares ou se reuniram em casa para assistir a heroica vitória por 3 a 2 sobre o Botafogo, pela quarta rodada do quadrangular decisivo da Série C.

Pessoas de todas as idades vestiram a camisa do Papão e torceram do início ao fim da partida. Nem mesmo o gol relâmpago marcado pelo Botafogo-PB aos 17 segundos do 1º tempo, estragou o otimismo de quem espera ver o Paysandu de volta à segunda divisão. No "Bar da Fiel", a proprietária Dina Lourdes teve a companhia de familiares e clientes, que vibravam a cada lance do bicola.

Em campo, o Papão correspondeu às expectativas e venceu o Belo por 3 a 2, chegando aos 10 pontos na tábua classificatória do grupo C. Para que o acesso se concretize, o Volta Redonda precisa vencer o Amazonas, chegando assim aos sete pontos, sem chances de ser alcançado pelo próprio Amazonas e pelo Botafogo-PB, que seguem com três pontos na tabela.

A última vez que o Paysandu disputou a Série B foi no ano de 2018. Desde então persegue anualmente o sonho de voltar à "Segundona".