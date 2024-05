Em reencontro com o rival Amazonas, Paysandu tenta conquistar primeira vitória na Série B

O Paysandu encara mais um desafio em busca da primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe bicolor encara o Amazonas-AM neste sábado (18/5), às 17h30, Arena da Amazônia, em Manaus, pela 6ª rodada da competição, e tenta melhorar o desempenho na Segundona em cima do rival amazonense.

Paysandu

O Papão, comandado pelo técnico Hélio dos Anjos, chega para a partida com a esperança de conquistar a primeira vitória da Série B e sair da lanterna da competição, onde acumulou apenas três pontos. Com os números, a pressão está ainda maior sobre o time e sobre o treinador, que já afirmou confiar no time para o desafio fora de casa.

“Enquanto eu estiver aqui, vamos fazer um jogo igual o primeiro tempo contra o Goiás. Criamos chances maravilhosas e não deixamos o adversário jogar. É isso que queremos, mas com a vitória no fim”, disse o técnico Hélio dos Anjos.

Com a média de duas expulsões a cada três partidas, na última contra o Goiás, o zagueiro Edilson foi expulso e deve ser desfalque para o time na partida contra o Amazonas. O atacante Leandro, ex-Palmeiras, também é desfalque após rescindir o contrato com o clube. Com isso, o atacante Nicolas deve continuar sendo a principal esperança do time.

Amazonas

Rival do Papão na Série C 2023, o Amazonas reencontra a equipe paraense quase um ano depois da conquista do acesso de ambos os times. Com quatro pontos, o time tenta se recuperar em cima do rival paraense, após a derrota na partida contra o Ceará na 5ª rodada.

O técnico Adilson Batista deve tentar surpreender o Paysandu com a escalação, e a aposta do treinador vem sendo na experiência, com o lateral Patric e o atacante Jô. Dentinho, recém contratado pelo time, ainda não tem data para estrear.

Ficha técnica

Campeonato Brasileiro - Série B

Amazonas-AM x Paysandu

Data: sábado (18/5)

Hora: 17h30

Local: Arena da Amazônia, em Manaus (AM)

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (FIFA) e Antonio Adriano de Oliveira

Amazonas-AM: Marcão, Patric, Miranda, Diogo Silva, Fabiano, Jô, Rafael Tavares, Matheus Serafim, Wendell, Xavier e Ênio.

Técnico: Adilson Batista.

Paysandu: Matheus Nogueira, Edilson, Y. Quintana, Lucas Maia, Kevyn, João Vieira, Leandro Vilela, Juninho, Esli García, Ruan Ribeiro e Nicolas.

Técnico: Hélio dos Anjos.