Com apenas uma mudança, Paysandu está escalado para jogo contra o Amazonas na Série B

Em busca da primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro, o Paysandu foi até o Amazonas encarar a Onça Pintada neste sábado (18), na Arena da Amazônia, ás 17h30. Para a partida, o treinador Hélio dos Anjos repetiu, praticamente, o time do último jogo contra o Goiás e fez apenas uma modificação.

A única mudança foi a entrada do zagueiro Léo Pereira no lugar de Edílson, que foi expulso na última partida. No ataque, o Papão terá a dupla Nicolas e Esli Garcia para buscar os gols e a primeira vitória na competição.

Confira a escalação