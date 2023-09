Paysandu pode subir para Série B do Brasileiro sem jogar; veja a combinação para o acesso

O Paysandu está muito perto de conquistar o acesso para a Série B de 2024, esse que é o seu principal objetivo na temporada. A vitória diante do botafogo-PB, no último sábado (23), de virada, por 3 a 2, em João Pessoa (PB), colocou o Papão em uma situação extremamente confortável na tabela do quadrangular da Série C e, o clube paraense pode subir de divisão sem mesmo jogar contra o Amazonas-AM.

Com 10 pontos na tabela e faltando apenas duas partidas para om término do quadrangular, o Papão abriu seis pontos de vantagem para o terceiro colocado que é o Volta Redonda-RJ, com quatro pontos. O Paysandu só enfrenta o Amazonas no domingo (1), às 19h, no Mangueirão, em Belém, porém, o Papão pode comemorar a passagem para a Série B no sábado (30), caso Botafogo-PB x Volta Redonda-RJ empatem ou o Botafogo vença o clube carioca, em João Pessoa (PB). Ocorrendo um dos dois resultados, a equipe bicolor ascende à Série B já no sábado, em mesmo jogar contra o Amazonas, já que, em caso de empate, o Volta Redonda iria a cinco pontos e o Belo ficaria com quatro, faltando um jogo e nenhum dos dois ultrapassariam o Papão. O mesmo ocorre caso o clube nordestino vença o Volta Redonda. O Belo iria a seis pontos, o Voltaço permaneceria com quatro e nenhum chegaria ao Papão, que possui 10.

Um empate do Paysandu diante do Amazonas, em Belém, no próximo domingo, não só garante o tão sonhado acesso à Série B, mas como também coloca o Papão da Curuzu na grande final da Série C diante do Brusque-SC, que é o primeiro colocado da outra chave com 100% de aproveitamento, já garantiu o acesso e não pode ser mais alcançado por ninguém.