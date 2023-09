Amazonas vence Volta Redonda fora de casa e impede acesso antecipado do Paysandu; veja

A quarta rodada do quadrangular decisivo da Série C não permitiu o acesso antecipado do Paysandu, após a vitória por 3 a 2 sobre o Botafogo-PB. Para que o sonho se concretizasse, o time torcia por uma vitória do Volta Redonda sobre o Amazonas, fato que não ocorreu. Jogando no estádio Raulino de Oliveira, os amazonenses deram trabalho e venceram por 2 a 0, atingindo os seis pontos no grupo C, quatro a menos que o líder, justamente o Papão da Amazônia.

No próximo domingo (1), o Paysandu recebe o Amazonas em Belém, enquanto o Volta Redonda encara o Botafogo, no Almeidão. Uma vitória bicolor garante a vaga na Série B, dado o fato de que o time chegará aos 13 pontos, não podendo ser alcançado por nenhum dos adversários.

O primeiro tento veio ainda no primeiro tempo. Aos 33, em jogada com Rafael Tavares, Renan Castro invadiu a área e foi derrubado por Wellington Silva, caracterizando a penalidade máxima. Com direito a paradinha, Sassá deslocou o goleiro na cobrança de pênalti e abriu o placar. Apesar do gol, a partida não foi das melhores em termos de qualidade técnica. A etapa inicial terminou sem muitas emoções e os dois times foram para os vestiários com o placar parcial de 1 a 0.

No retorno a mesma pegada pode ser vista, com o Amazonas novamente dando as cartas sempre que possível. Não demorou muito para o segundo, Aos nove minutos, Gustavo Ermel, que havia acabado de entrar, correu para área e aproveitou o chute desviado de Sassá, para finalizar com calma e ampliar o placar em 2 a 0. O resultado deixou a classificação embolada, mas o Paysandu segue na ponta, com 10 pontos, seguido pelo Amazonas, com seis, Volta Redonda com 4 e Botafogo, com três pontos.