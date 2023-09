Após vitória do Paysandu sobre o Botafogo-PB, meia bicolor brinca: 'Volta Redonda desde criancinha'

Com a vitória por 3 a 2 do Paysandu sobre o Botafogo-PB na tarde deste sábado (23), em João Pessoa, a equipe paraense depende de um triunfo do Volta Redonda sobre o Amazonas, em jogo que iniciou às 19h, para confirmar o acesso à Série B já nesta rodada da Série C do Brasileiro. Ainda em campo após o duelo duríssimo contra o Belo, o meia bicolor Robinho ligou o modo "sincerão" e revelou que, agora, está na torcida pelo Voltaço.

"Antes de qualquer coisa, eu sou Volta Redonda desde criancinha, né?", brincou o camisa 20 do Papão para o canal Nosso Futebol.

"Brincadeiras à parte, realmente a gente vai torcer pro Volta Redonda, não quero saber de mais nada", prosseguiu o meio-campista.

O meia do Paysandu também avaliou a atuação do time na tarde deste sábado. Ele comparou o desempenho bicolor no duelo em Belém, na semana passada, e explicou que na partida no Estádio Almeidão, em João Pessoa, aproveitou melhor os espaços que conseguiu. O jogador foi o autor do terceiro gol do Papão no jogo, que confirmou a vitória sobre o Botafogo-PB longe de Belém.

"Feliz. Sabia da força do nosso time. Sabíamos que não fizemos um grande jogo em casa de finalizações, acho que a gente tomou conta da partida lá, 70% do jogo acho que foi nosso, e hoje a gente sabia que nos detalhes poderíamos vencer. Era caprichar um pouco na finalização, ter um pouco mais de tranquilidade no meio de campo porque tinha espaço para eu jogar lá, e hoje fui feliz, acho que conseguir ocupar esses espaços e tive oportunidade de ficar bastante com a posse da bola. O time está de de parabéns. Fizemos uma campanha maravilhosa depois que entramos entre os 8 [classificados da primeira fase]", avaliou Robinho.

O Paysandu agora está com 10 pontos no grupo C do quadrangular e pode matematicamente confirmar o acesso à Série C caso o Volta Redonda vença o Amazonas no Rio de Janeiro. Acompanhe à partida clicando aqui.