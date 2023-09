Torcedores do Paysandu enchem redes sociais de memes com proximidade de acesso à Série B

O Paysandu ainda não subiu à Série B do Brasileirão, mas a torcida bicolor já está comemorando a boa campanha da equipe na Terceirona. Após a vitória de 3 a 2 sobre o Botafogo-PB, fora de casa, a Fiel encheu as redes sociais com memes.

Com a vitória sobre o Botafogo-PB o Paysandu depende de um resultado para voltar à Série B. O Papão precisa torcer por uma vitória do Volta Redonda-RJ sobre o Amazonas, em partida que ocorre no Rio de Janeiro, às 19h, para sacramentar o acesso. Porém, mesmo se o resultado não for favorável ao Bicola, o time alviceleste enfrenta o Amazonas-AM, em casa, no próximo final de semana, jogando pelo empate.