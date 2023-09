Na Doca, torcedores do Paysandu comemoram o 'quase' acesso à Série B neste sábado; vídeo

O Paysandu fez seu papel e venceu fora de casa o Botafogo-PB, por 3 a 2, em jogo pela quarta rodada do quadrangular da Série C realizado no final da tarde deste sábado (23), em João Pessoa, na Paraíba. O resultado foi suficiente para levar à torcida bicolor às ruas de Belém para comemorar o acesso à Série B nacional, competição que o Alviceleste não disputa desde 2018.

O principal local escolhido pela massa bicolor foi a Avenida Visconde de Souza Franco, a Doca. A maior concentração de torcedores ficou na altura da Travessa Antonio Barreto, em frente a um posto de combustíveis. Muitos torcedores e carros-som se dirigiram ao local assim que a partida em João Pessoa terminou, por volta das 18h.

O torcedor Daniel Aragão de Sousa viu o impedimento deste sábado com sabedoria. Para ele, o acesso é questão de tempo e trabalho. Já a ida para a Doca ficou apenas como um “ensaio”. “A expectativa é muito grande. O ano foi conturbado, muitas contratações erradas, mas esse ano, com a vinda do Hélio dos Anjos, vejo que o time vai subir. Não fosse pelo Volta Redonda estaríamos garantido, mas isso fica para a próxima rodada”, disse.

A protética Lana Silva também foi à Doca na expectativa de comemorar o acesso. "O coração está à mil. Estou muito feliz e alegre pelo meu Paysandu. Estamos esperando há um tempão. Ano passado ficamos na beirada, mas esse ano não escapa, Ja estamos lá", avisa, empolgada com a vitória sumariamente sabotada pelo Amazonas.

Apesar da grande festa, o acesso ainda não está matematicamente garantido. Isso só aconteceria neste sábado caso o Volta Redonda tivesse vencido o Amazonas na partida que encerrou às 21h no Rio de Janeiro. O duelo, porém, terminou em 2 a 0 para o time de Manaus, que assumiu a vice-liderança do grupo, com 6 pontos, atrás do Paysandu, que tem 10.

Agora, o Papão precisa só de um empate na penúltima rodada do quadrangular, jogo que será contra o próprio Amazonas, no Mangueirão, no domingo que vem, dia 1º de outubro. Os ingressos de arquibancada para este jogo já estão esgotados. Apenas cadeira Lado A (R$ 100) e Restaurante Lado B (R$ 340) ainda estão disponíveis.