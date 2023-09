Série C: ainda tem ingresso para Paysandu x Amazonas? Veja o que ainda está à venda para o jogo

O acesso do Paysandu para a Série B de 2024 poderá ser definido em Belém, no Mangueirão, no próximo dia 1º de outubro. O Papão vai encarar o Amazonas, a partir das 17h30. Mas os ingressos para a partida, que pode marca a festa pelo retorno à Segundona depois de cinco anos na Série C, já estão quase esgotados.

VEJA MAIS

Os setores de arquibancada, lados A e B, já foram todos vendidos. Restam ainda para a venda apenas cadeiras para o Lado A, que custam R$ 100, e entradas do Restaurante 1 do Lado B (Lounge Bicolor) do estádio, ao valor de R$ 340 por pessoa. As entradas podem ser compradas pela internet (clique no link abaixo) ou presencialmente nas Lojas Lobo espalhadas pela capital parense.

> Comprar ingresso para Paysandu x Amazonas, pela Série C

Ficou no 'quase' neste sábado (23)

Mesmo vencendo fora de casa o Botafogo-PB na Paraíba por 3 a 2, neste sábado, o Paysandu não assegurou matematicamente o acesso à Série B de 2024. Isso porque o Amazonas venceu, em partida realizada às 19h, o Volta Redonda, no Rio de Janeiro, por 2 a 0. O Papão precisava de um triunfo do time fluminense para não ser mais alcançado na tabela já ao término desta rodada.

No entanto, os bicolores também podem subir sem jogar no próximo final de semana. Isso ocorrerá caso, no sábado (30/09), o Botafogo-PB vencer o Volta Redonda ou o jogo terminar empatado no Estádio Almeidão. O jogo será às 19h.