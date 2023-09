Árbitro de Botafogo-PB e Paysandu revela na súmula motivo da expulsão de Hélio dos Anjos; veja

Mais uma vez o Paysandu precisou terminar uma partida no quadrangular decisivo da Série C sem o comando técnico à beira do gramado. Depois de levar cartão vermelho na partida contra o Volta Redonda, na primeira rodada da etapa, Hélio dos Anjos foi novamente alvo da arbitragem. Desta vez, coube ao árbitro paulista Luiz Flávio de Oliveira mandar o treinador para o chuveiro.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

De acordo com o relatado na súmula da partida, a expulsão teria ocorrido após um desentendimento ao final da primeira etapa, entre o treinador do Papão e parte da comissão técnica do Belo. "Expulso por após o término do 1 tempo, ao se encaminharem para os vestiários, discutir com o auxiliar técnico da equipe adversária, sr. Vinicius Alves Xavier, provocando um início de conflito entre as equipes", escreveu.

Além de Hélio, o auxiliar do Botafogo, Vinicius Alves Xavier, também foi penalizado com o vermelho, com o mesmo motivo apresentado para a saída de Hélio. Acerca do tumulto, o árbitro também fez um registro.

SAIBA MAIS



"No intervalo da partida durante a discussão entre as comissões técnicas e atletas de ambas as equipes, invadiram o campo de jogo vindo pelo túnel de acesso aos vestiários da equipe do botafogo f. c. os senhores Gleyson Chaves dos santos, fisiologista da equipe mandante, e o senhor José Afonso Guedes, vice presidente da equipe mandante, ambos se dirigiram em direção ao tumulto e discutiram com o treinador da equipe adversário, quando solicitei que os mesmos deixassem o campo de jogo".

Reincidente

Não é a primeira vez que o treinador bicolor é penalizado desta maneira. Além da partida contra o Volta Redonda, Hélio também levou vermelho na penúltima rodada da primeira fase, em partida contra o Confiança. Na rodada seguinte Hélio esteve fora do comando técnico contra o Confiança, com o time já classificado. Ou seja, esta é a terceira expulsão desde que assumiu o clube na metade da Série C. Sobre o ocorrido neste fim de semana, o treinador disparou.

“Sempre gostei dos irmãos (Paulo Cezar e Luiz Flávio) pela educação. Eu gosto da arbitragem boa e experiente. Mas o árbitro que é acostumado a trabalhar em jogos da Série A, ele vem pra C e se sente superior ao jogo e quer ser estrela. Não falo tanto do Luiz Flávio, mas se fosse o Anderson Daronco, o campo iria se tornar pequeno”.