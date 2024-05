Nicolas entra para o top 4 na lista dos maiores artilheiros do século do Paysandu

O atacante do Paysandu Nicolas, até o momento, é um dos principais destaques quando o assunto é gols. Nesta temporada, o jogador é o atual vice-artilheiro do Brasil. Além disso, o atleta bicolor conseguiu mais um feito com a camisa do Papão: entrou no top 4 dos maiores artilheiros do clube no século XX.

Com os três gols marcados na vitória por 6 a 0 em cima do Vila Nova-GO, no primeiro duelo da final da Copa Verde, Nicolas chegou a 17 gols marcados pelo Paysandu neste ano. Destes, 11 foram no Campeonato Paraense, cinco no torneio regional e um na Série B do Brasileirão.

Somando à primeira passagem do atacante, quando o jogador marcou 37 vezes, em 103 partidas pelo clube, Nicolas tem 54 gols com a camisa do Paysandu. Esse número deixa o atleta empatado como Rafael Oliveira na quarta colocação da lista dos maiores artilheiros do século do Papão.

Nesta temporada, Nicolas já havia ultrapassado Jobson (42) e Balão (49), que são sexto e quinto colocados, respectivamente. Agora, o atacante está há sete gols de Yago Pikachu, que é o terceiro da lista, com 61. A frente dele, também está Zé Augusto (76) e Robgol (78).

Além da marca histórica com a camisa bicolor, o jogador é o vice-artilheiro do ano com os 17 gols marcados e só perde para Pedro, do Flamengo, que tem 18.

Nicolas retornou ao Paysandu após deixar o clube em 2021, após duas temporadas de sucesso com o time bicolor. O atleta é uma das principais peças do elenco atual e a grande aposta para empurrar o time na Série B. Atualmente, o clube não está em uma boa fase no campeonato. Sem vitórias, o Bicola amarga a 17º posição na tabela, com quatro pontos. Espera-se que com o triunfo elástico contra o Vila Nova-GO, o time consiga deslanchar na competição.

Top 10 artilheiros do Paysandu no século XXI (jogos oficiais)

1° | Robgol: 78

2º | Zé Augusto: 76

3º | Yago Pikachu: 61

4º | Rafael Oliveira: 54

4º | Nicolas: 54

5º | Balão: 49

6º | Jobson: 42

8º | Sandro Goiano: 41

9º | Albertinho: 34

10º | Lecheva: 33