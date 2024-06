Remo encara o Ypiranga e a pressão da torcida para tentar se afastar do Z-4 na Série C

O Remo tenta diante do Ypiranga-RS voltar a vencer diante do seu torcedor. A equipe remista encara a equipe gaúcha às 16h30 deste domingo (16), no Baenão, de olho nos três pontos importantíssimos para a sequência azulina na Série C do Campeonato Brasileiro.

Ser eficiente nas jogadas de ataque. Esse é o caminho do Remo para evitar problemas mais uma vez no Baenão. O Leão não pode cometer os erros ocorridos contra o São Bernardo-SP, na última rodada da Série C, quando perdeu várias oportunidades de gols e no final saiu de campo derrotado por 1 a 0, no terceiro tropeço dos azulinos em casa [perdeu também para o Volta Redonda-RJ e empatou com o Tombense-MG].

Desfalques

Para a partida o técnico azulino não contará com dois jogadores. O zagueiro Ligger, titular absoluto no Remo, não poderá jogar já que foi expulso diante do São Bernardo e terá que cumprir suspensão contra o Ypiranga. Para o posto de Ligger, o técnico Rodrigo Santana possui as opções do zagueiro da base Jonilson, além de Rafael Castro, defensor que foi contratado na semana passada vindo do Treze-PB, na Série D. Outro jogador que não poderá atuar é o atacante Pedro Vitor, que levou o terceiro cartão amarelo e está fora, porém, o atleta estava sendo utilizado durante as partidas.

Pressão contra o Remo

A equipe azulina terá que trabalhar bastante a parte mental neste jogo. O Ypiranga, mesmo com três jogos a menos que o Remo, já que ficou sem entrar em campo por conta das enchentes no Rio Grande do Sul (RS), possui quase o dobro de pontos do clube paraense na classificação. A equipe gaúcha ocupa a 6ª colocação com 12 pontos, cinco a mais que o Remo, que está na 13ª posição com apenas 7 pontos. Outro fator que pesa para o clube paraense é a pressão da torcida, já que o Leão não vem desempenhando um bom futebol, vem de tropeço em casa e, na última partida, protesto dos torcedores e confronto de azulinos com a Polícia Militar, foram registrados no Baenão, após o término da partidadiante do São Bernardo.

Baenão será o palco da partida entre Leão x Canarinho(Luis Carlos / Remo)

Uma vitória do Remo contra o Ypiranga, faz o Leão se manter próximo da briga por uma vaga no G-8 da Série C, porém, qualquer outro resultado, liga o sinal de alerta à equipe paraense, já que o primeiro time da zona de rebaixamento está há dois pontos do Leão na classificação.

Lembra dele?

A partida diante do Ypiranga marca o reencontro do torcedor azulino com o volante Anderson Uchôa, que defendeu o Leão por três temporadas e conquistou os títulos do Parazão de 2022 e a Copa Verde de 2021. Após saída do Remo, com o volante acionando a justiça trabalhista contra o Leão, Uchôa acertou com o Ypiranga e nesta temporada realizou 18 partidas pelo clube gaúcho, todas como titular.

Anderson Uchôa fez mais de 100 partidas com a camisa do Remo (Samara Miranda / Remo)

O time comandando pelo técnico Thiago Carvalho tenta quebrar o tabu de nunca ter vencido o Remo em Belém. São três partidas entre as equipes na capital paraense, todas pela a Série C, com um empate e duas vitórias do Leão. Um triunfo em Belém mantém o Ypiranga no G-8 da Série C.

Agenda

Remo x Ypiranga duelam neste domingo (16), às 16h30, no Baenão, pela 9ª rodada da Série C do Brasileiro. A partida lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.

Ficha técnica

Local: Estádio Baenão

Data: 16.06.2024

Horário: 16h30

Árbitro: Wagner Francisco Silva Souza (BA)

Assistentes: Elicarlos Franco de Oliveira (BA) e Bruno da Paizão (BA)

Quarto árbitro: Olivaldo José Alves Moraes (PA)

Remo: Marcelo Rangel, Diogo Batista, Rafael Castro (Jonilson), João Afonso, Bruno Bispo e Raimar (Helder Santos); Paulinho Curuá, Jaderson e Pavani; Marco Antônio e Ytalo. Técnico: Rodrigo Santana.

Ypiranga: Alexander; Willian Gomes, Fernando, Windson e Jhonatan Ribeiro; Anderson Uchôa, Caio Mello e Alisson Taddei, Mateus Anderosn , Reifit e Edson Cariús. Técnico: Thiago Carvalho.