Atacante do Remo pode deixar o Baenão no meio da Série C e ir jogar na Europa; diz colunista

O Remo vive uma dificuldade enorme no setor de ataque. O Leão Azul possui um dos pires ataques desta Série C do Brasileirão e pode perder um jogador de área agora, meio da temporada. Cria da base azulina, atleta Vinícius Kanu, deve deixar a Toca do Leão na próxima janela de transferência para atuar na Europa. A informação é do jornalista e colunista de O Liberal, Carlos Ferreira.

Kanu possui interesse do Portimonense, de Portugal e pode deixar o Leão Azul já no início do mês de julho, quando abre a janela de transferência internacional. A diretoria do Remo busca com o jogador um novo vínculo, para que o clube e atleta possam ter seus direitos garantidos com o clube português, porém, os dirigentes azulinos trabalham em sigilo e não revelam valores dessa possível ida do atacante paraense para Portugal.

Aos 21 anos, Vinícius Kanu ganhou destaque atuando nas categorias de base do Remo na temporada de 2022. Neste ano esteve em campo 11 vezes pela equipe profissional, além de ter disputado a Copinha e a Copa do Brasil Sub-20, marcando oito gols, todos eles em partidas da das categorias de base.

Atacante Kanu deve deixar o Leão no mês de julho (Igor Mota / O Liberal)

Já na temporada de 2023, Kanu ganhou mais chances e minutagem no time de cima, principalmente com o técnico Marcelo Cabo, com isso os gols no profissional começaram a sair. O jogador fez 10 partidas na equipe e balançou as redes três vezes. Mas nessa temporada Kanu esteve em campo em seis oportunidades e marcou um bonito gol, na vitória azulina diante do Trem-AP, pela primeira fase da Copa Verde, no Baenão, pelo placar de 3 a 1.