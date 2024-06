Remo tem o sexto pior aproveitamento da Série C e projeção indica possível rebaixamento; entenda

O Remo está em situação delicada na tabela da Série C, sobretudo após a derrota por 1 a 0 para o São Bernardo-SP no último domingo (9). Agora, o Leão está na 13ª colocação na Terceirona, mas a colocação real do Time de Periçá pode ser ainda pior. Isso porque o aproveitamento do clube - porcentagem dos pontos disputados conquistados - é de 26%. Esse número torna o Remo o sexto pior time do campeonato.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

O levantamento foi feito pelo jornalista Mathaus Pauxis, da Rádio Liberal. Segundo ele, a posição real do Remo na tabela, levando em consideração o aproveitamento de pontos, seria a 15º, duas abaixo da atual colocação do Time de Periçá na Terceirona.

VEJA MAIS

A disparidade entre as classificações de pontuação e aproveitamento ocorre pela diferença no número de partidas entre as equipes participantes. Devido à suspensão dos jogos das equipes gaúchas, por conta das enchentes no Rio Grande do Sul, vários clubes não tem oito partidas disputadas, apesar do campeonato estar na 8ª rodada.

No entanto, a tendência é que as classificações se unifiquem em breve. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já remarcou algumas partidas suspensas e pretende anunciar outras nas próximas semanas.

Rebaixamento assusta

De acordo com levantamento de Mathaus Pauxis, caso o Remo mantenha este índice até o final do torneio, o que é improvável, a equipe azulina deve ser rebaixada. A projeção foi feita com base nas últimas duas edições da Série C.

Em 2022, o Atlético Cearense foi rebaixado à Série D na 17ª colocação, com 33,3% de aproveitamento. Em 2023, Manaus (35,1%) e América (33,3%) - 17ª e 18ª, respectivamente - também foram rebaixados. Com o aproveitamento atual, o Remo faria 16 pontos, número bem abaixo dos obtidos por essas equipes nas edições dos campeonatos citadas.

Série C de 2024

O Remo terá uma nova chance de vencer na Terceirona no final de semana. No domingo (16), às 16h30, no Leão Azul recebe o Ypiranga-RS, no estádio Baenão, em Belém. A partida, que será válida pela 9ª rodada da Série C, terá transmissão Lance a Lance pelo OLiberal.com.