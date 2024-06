Volante da Segunda Divisão do Paraná interessa ao Remo para sequência da Série C; saiba detalhes

O Remo ainda busca contratações para reforçar o elenco para o restante da Série C. Um dos jogadores que interessa ao clube azulino é o experiente volante Bruno Silva, de 37 anos, que disputa a Segunda Divisão do Campeonato Paranaense pelo Paraná-PR. A informação foi confirmada por uma fonte interna do clube ao O Liberal.

O experiente volante acumula passagens por vários clubes tradicionais do futebol brasileiro como Avaí-SC, equipe que mais defendeu na carreira com sete temporadas. Ponte Preta-SP, Chapecoense-SC, além de Botafogo-RJ, Athletico-PR, Cruzeiro-MG, Fluminense-RJ e Internacional. No ano passado defendeu o Tombense-MG e nesta temporada jogou 10 partidas pelo Joinville-SC e foi para o Paraná-PR, jogar a Segunda Divisão pela equipe paranista.

A equipe de O Liberal apurou que o jogador foi uma indicação do técnico Rodrigo Santana, porém, a idade do atleta é um fator que pesa em uma possível contratação. O atleta trabalhou com Rodrigo Santana em 2020, no Avaí e possui a “chancela” do treinador.

A diretoria do Remo está encontrando bastante dificuldade para qualificar o elenco. O clube não conseguiu fechar com alguns nomes dados pelo técnico Rodrigo Santana, além de nomes garimpados pelo departamento de análise de desempenho. As negociações não avançaram com vários jogadores e resta ao Leão procurar nomes em divisões inferiores do futebol brasileiro. O clube também aguarda a janela de transferência abrir, para buscar atletas de outras divisões. Recentemente o clube fechou com o jovem lateral-direito Diogo Batista, de 20 anos, que pertence ao Coritiba-PR, além do zagueiro Rafael Castro, que estava no Treze-PB.