Assista ao momento exato em que PM é atingido por um assento arremessado por torcedor do Remo

Uma confusão ocorreu na noite de ontem (9), no Estádio Baenão, após a derrota do Remo por 1 a 0, para o São Bernardo-SP. Em um vídeo feito pelo perfil Chaves Remista, mostra o momento exato em que um policial militar é atingido na cabeça por um assento arremessado por um torcedor do Remo, que não foi identificado.

Após o policial ser atingido, alguns torcedores do Remo protestavam pelo desempenho do time contra o São Bernardo e foram contidos pela Polícia Militar. Spray de pimenta e uma arma de bala de borracha foi sacada por um policial.

Policial ficou ferido no confronto com torcedores do Remo (Thiago Gomes / O Liberal)

A confusão ocorrida no Estádio Baenão foi citada pelo árbitro na súmula da partida e o Remo poderá perder mandos de campo na disputa desta Série C, caso seja punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Na mesma partida, chinelos foram jogados para dentro do gramado durante o jogo. Um deles caiu próximo ao goleiro do São Bernardo, que pegou o objeto e entregou ao árbitro da partida. O caso também foi citado na súmula do jogo.