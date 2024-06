No reencontro com Catalá, Remo perde para o São Bernardo no Baenão e se complica na Série C

Tá pegando, Leão. Mesmo com o apoio da torcida, o Remo saiu de campo derrotado para o São Bernardo, na noite deste domingo (9), no Baenão, pelo placar de 1 a 0 e se complicou na Série C do Campeonato Brasileiro.

Lembra dele?

No reencontro com o técnico Ricardo Catalá com o torcedor azulino no Baenão, o São Bernardo foi efetivo, soube sofrer e matou o jogo no segundo tempo, garantindo os três pontos fora de casa e recolocando o Leão em uma situação delicada na Série C do Brasileirão.

Esperança

Com um gramado bastante castigado pela chuva forte que caiu em Belém antes do jogo, o Remo entrou em campo buscando se aproximar do G-8 da Série C do Brasileiro. Empolgado com a vitória diante do Sampaio Corrêa-MA, na última rodada, a torcida do Remo compareceu em bom número no Baenão.

Dominou

O Remo teve a iniciativa na partida e as melhores chances do primeiro tempo, mas esbarrou na má pontaria nas finalizações. Marco Antônio, que voltou a ser titular na equipe teve a primeira oportunidade, ficou de frente para o gol, mas chutou na marcação.

Jaderson também teve a oportunidade de abrir o marcador para o Remo, fez a jogada, girou em cima do marcador e finalizou, mas a bola foi desviada. Outras chances dos azulinos foram desperdiçadas com Marco Antônio, que recebeu na entrada da área e chutou para fora e com Pavani, que finalizou na trave, levando o torcedor do Remo ao desespero no Baenão.

Falha e gol do São Bernardo

No segundo tempo o Remo entrou sonolento e foi punido logo no início da partida. O Leão não conseguiu interceptar a subida ao ataque do São Bernardo, Luiz Felipe recebeu lançamento em profundidade na direita, entrou na área e chutou cruzado, rasteiro, sem chances para o goleiro Marcelo Rangel, abrindo o placar e silenciando o Baenão.

Ficou pior

O Remo sentiu o gol, a torcida impaciente e os jogadores não conseguiram performar como ocorreu no primeiro tempo. A equipe ficou perdida em campo e exagerou nos cruzamentos na área sem direção e quase não levou perigo ao gol do São Bernardo. A equipe paulista soube aproveitar o desespero azulino e ficou com um jogador a mais em campo, já que o zagueiro Ligger, puxou o atacante do São Bernardo, era o último defensor azulino e levou cartão vermelho aos 14 minutos.

Mudanças sem efeito

Atrás do marcador, o técnico do Remo decidiu mudar a equipe. Promoveu as entradas de Ribamar, Kelvin, Ronald e Matheus Anjos. O time azulino ganhou velocidade, mas continuou com pouca qualidade no passe e baixa criatividade. Na reta final, o Leão teve a chance do empate com o volante Paulinho Curuá, que se antecipou em um cruzamento, mas a bola caprichosamente foi pela linha de fundo.

Panorama

Com a derrota, o Remo se manteve com 7 pontos em 24 disputados, um aproveitamento de apenas 29% na Série C. O Leão perdeu a chance de se aproximar do G-8 da Série C e permanece na 13ª colocação. O próximo jogo do Remo na competição será no domingo (16), às 16h30, no Baenão, contra o Ypiranga-RS.

Ficha técnica

Remo x São Bernardo-SP

Local: Baenão

Arbitragem

Árbitro: Luciano da Silva Miranda Filho (CE)

Assistente 1: Jorge Fernando Teixeira Bandeira Filho (CE)

Assistente 2: Anderson da Silva Rodrigues (CE)

Gol: Luiz Felipe (São Bernardo)

Cartões amarelos: Raimar e Pedro Vitor (Remo); Alex Alves, João Ramos, Lucas Tocantins e João Diogo (São Bernardo)

Cartão vermelho: Ligger (Remo)

Remo: Marcelo Rangel, João Afonso (Ribamar), Ligger, Bruno Bispo (Matheus Anjos), Diogo Batista, Raimar (Ronald); Paulinho Curuá, Pavani, Jaderson; Marco Antônio (Kelvin) e Ytalo (C) (Pedro Vitor); Técnico: Rodrigo Santana

São Bernardo: Alex Alves (C), Hugo Sanches, João Ramos, Augusto, Rafael Forster, Arthur Henrique; Romisson, Lucas Lima, Lucas Tocantins; Kayke (João Diogo) e Luiz Felipe (Davi Gabriel); Técnico: Ricardo Catalá