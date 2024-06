Confusão, arremesso de cadeiras e sangue! Torcida do Remo entra em confronto com a PM no Baenão

Clima tenso no Baenão. Após a derrota do Remo pelo placar de 1 a 0 para o São Bernardo-SP, pela Série C, os torcedores do clube paraense entraram em confronto com a Polícia Militar, no corredor que dá acesso à saída do Estádio Evandro Almeida, no setor de arquibancada da Avenida Romulo Maiorana.

ASSISTA

A confusão teve início logo após a descida dos jogadores do Remo para o túnel. O clima era tenso pela derrota da equipe remista e vários torcedores protestaram e se exaltaram. A Polícia Militar entrou em ação e disparou spray de pimenta.

VEJA MAIS

Vários assentos foram arrancados das arquibancadas do Baenão e atirados contra os policiais militares, que foram para o confronto com os torcedores com bala de borracha e cassetete. Um policial foi atingido na cabeça e ficou bastante ensanguentado. Não houve registro de pessoas detidas.

FOTOS DA CONFUSÃO

REMO FOTO: Thiago Gomes / O Liberal FOTO: Thiago Gomes / O Liberal FOTO: Thiago Gomes / O Liberal FOTO: Thiago Gomes / O Liberal FOTO: Thiago Gomes / O Liberal FOTO: Thiago Gomes / O Liberal

Ao final de toda a confusão, policias militares seguravam os assentos arremessados dentro do gramado do Estádio Baenão. O Remo pode ser punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pela confusão. Outra situação em que o Leão Azul poderá pegar uma punição é a questão de arremessos de objetos ao gramado durante a partida. Chinelos foram jogados pelos torcedores do clube para o gramado durante a partida. Em um deles, o goleiro do São Bernardo fez questão de pegar a sandália e entregar ao árbitro da partida.