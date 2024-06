Rodrigo Santana exalta entrega azulina e lamenta derrota do Remo: 'O menos injusto seria um empate'

Jogando em casa, o Remo perdeu para o São Bernardo-SP por 1 a 0 e deixou escapar a chance de se aproximar do G-8. Mesmo em um domingo chuvoso, o torcedor azulino compareceu ao Baenão e apoiou o time para a vitória, mas não deu. Apesar do bom volume de jogo remista, a equipe paulista foi quem aproveitou uma das poucas oportunidades que teve. Com o resultado, o Clube do Remo permaneceu na 13ª posição com sete pontos.

Na coletiva pós-jogo, o técnico Rodrigo Santana comentou a atuação da equipe e apontou o que deu errado para o Leão. “A gente comentou no intervalo que a única maneira de perder esse jogo era com um erro nosso e foi o que aconteceu, infelizmente a gente cometeu um erro no meio de campo. Foi um lance muito duvidoso em relação ao impedimento e depois ficamos com um a menos, mas mesmo assim, no segundo tempo, a equipe continuou se comportando bem. Criamos 19 chances e o adversário apenas quatro, foram felizes na finalização. Lutamos até o fim e o torcedor apoiou até o final”, ressaltou o treinador.

Para o comandante azulino, o Remo precisa vencer a todo custo e comentou que o resultado diante do time paulista foi injusto. “A gente tem que manter essa pegada, esse espírito, vontade e desejo de vencer. Vamos trabalhar durante a semana, porque uma equipe que quer se classificar, não pode ficar mais de uma rodada sem somar um ponto. O São Bernardo fez o que tinha que fazer, mas acredito que foi injusto o resultado, o menos injusto seria um empate, porque o Remo teve uma superioridade”, afirmou

Contratações

Ciente de que a equipe azulina precisa evoluir, Rodrigo Santana indicou que quem chegar na próxima janela, terá que resolver, ou seja, o Remo precisará ser assertivo nas contratações. “A próxima janela vai abrir e aí vamos ter mais opções, trocar o pneu com o carro andando. A gente foca nos detalhes, nos problemas que a gente tem e naqueles que a gente precisa solucionar dentro do sistema tático do elenco, identificando as carências e peças de reposição. Não temos ainda uma peça definida para chegar, mas estamos analisando. O Remo precisa de jogador que chegue para resolver”, enfatizou.

Próximo jogo

O Clube do Remo volta a campo no próximo domingo (16), às 16h30, no Baenão. A partida terá transmissão da Rádio Liberal e cobertura lance a lance em Oliberal.com.