Próximo adversário do Remo, São Bernardo ainda não venceu fora de casa nesta Série C

O Remo deve usar o "fator casa" para bater o São Bernado-SP, na próxima rodada da Série C. Segundo levantamento feito pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, o adversário remista tem números ruins atuando fora dos seus domínios. Nesta edição da Terceirona, a equipe comandada pelo ex-azulino Ricardo Catalá ainda não venceu longe de São Paulo. O duelo entre as equipes será disputado no domingo (9), em Belém.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Conforme o levantamento feito pela reportagem, a última vez que o São Bernardo-SP perdeu uma partida como visitante foi há três meses. No dia 10 de março, em duelo válido pelo Paulistão, o Tigre venceu o Mirassol-SP, por 2 a 0, pela última rodada da competição.

VEJA MAIS

Desde então, o Bernô tem colecionado resultados negativos fora de casa. Na partida seguinte ao duelo contra o Mirassol, já pela Série C, o Tigre empatou em 1 a 1 com o Náutico-PE, nos Aflitos. No duelo seguinte, novamente pela Terceirona, o time de Ricardo Catalá repetiu o placar diante da Aparecidense. A sequência de empates foi encerrada na quinta rodada, com uma derrota de 2 a 0 para o Londrina, na partida mais recente fora de casa.

Classificação

Apesar do resultado ruim longe dos seus domínios, o São Bernardo-SP figura entre os líderes da Série C. Os placares positivos da equipe no Estádio Primeiro de Maio, casa da equipe na competição, fez com que a equipe terminasse a sétima rodada da competição em 5º lugar, confortável dentro do G-8, zona de acesso à próxima fase do torneio.

Nas duas partidas mais recentes em casa, o São Bernardo acumulou vitórias importantes. Na sexta rodada, o Tigre venceu o CSA-AL por 2 a 0, e na sétima rodada bateu o Ypiranga-RS, por 1 a 0.

Série C

Após a vitória sobre o Sampaio Corrêa-MA na semana passada, o Leão vem motivado para conquistar mais um resultado positivo e colar no G-8. No momento, a equipe azulina tem oito pontos conquistados na Terceirona e está na 13ª posição, distante apenas três pontos da zona de classificação à próxima fase.

A partida diante do Tigre, que será realizada no Baenão, está marcada para começar às 19h e terá transmissão Lance a Lance pelo OLiberal.com.