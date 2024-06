Na estreia de Rodrigo Santana, Remo vence o Sampaio Corrêa e respira na Série C

O Remo voltou a vencer! Contra o Sampaio Corrêa, neste sábado (1°), no estádio Castelão de São Luis, o Leão Azul venceu por 2 a 1 e conseguiu a segundo vitória na Série C do Campeonato Brasileiro. Na estreia do técnico Rodrigo Santana, Raimar e Jaderson marcaram para o time azulino. João Felipe descontou para o Tricolor de Aço.

Com o resultado, o clube azulino volta a vencer na competição e chega a sete pontos na Série C. Assim, o time ocupa provisoriamente a 12° posição na tabela e respira no campeonato. O próximo duelo do Remo será contra o São Bernardo-SP, no domingo (9), no estádio Baenão.

Já o Sampaio Correa se complica ainda mais no campeonato. Sem vitórias na Série C, o time soma apenas dois pontos na tabela e está na 17º colocação, na zona de rebaixamento.

Primeiro tempo

O Remo iniciou o jogo com uma nova postura. Com mais precisão e aproveitamento dos espaços, a equipe azulina começou pressionando os adversários. Aos oito minutos, Ligger aproveitou um lançamento na área e de cabeça quase abre o placar para o Leão Azul, no entanto, a bola parou no travessão.

Enquanto o Remo construiu espaço e boas jogados nos primeiros minutos de jogo, o Sampaio Corrêa ficou acuado e não ofereceu tantas jogadas de perigoso a defesa azulina.

Golaço

Melhor em campo, o Remo abriu o placar aos 13 minutos, com um golaço de Raimar. O gol saiu após troca de passes do ataque azulino na grande área, o lateral recebeu a bola e deu um toque por cima do goleiro Felipe que não teve chances de fazer a defesa.

Após o gol azulino, o Sampaio reagiu e foi para cima do Remo. Thiaguinho ficou com a sobra de bola na área e chutou para em direção ao alvo, mas a bola passou por cima da trave de Marcelo Rangel.

Mesmo com a tentativa, o Tricolor de Aço não tinha tanta efetividade. Nos minutos seguintes, o Remo diminuiu o ritmo de jogo. A equipe azulina busca a administração da partida e do resultado enquanto o Sampaio tentava reverter o placar.

Nos minutos finai do primeiro tempo, o Sampaio Corrêa passou a ameaçar com mais efetividade o Leão Azul. Com uma postura diferente do início do jogo, o time da casa apostou em jogadas rápidas. Em um dos lances, o Tricolor de Aço quase empatou com Pimentinha. O jogador fez boa jogada na área e chutou forte para o gol, Marcelo Rangel estava atento e desviou a bola, que bateu na trave. Apesar das tentativas, o Remo foi para o intervalo com a vantagem.

Segundo tempo

Na última etapa, o Leão Azul deu indicios que voltaria para liquidar a partida. Logo nos primeiros minutos, Jaderson, que retornou após suspensão, recebeu passe de Marco Antônio e chutou na saída do goleiro para ampliar para o Remo.

Com dois gols de vantagem, o cenário parecia muito favorável para a equipe azulina. No entanto, também pressionado para reagir na Série C, o Sampaio Corrêa não desistiu do jogo e foi para cima do Remo.

Após algumas mudanças do treinador Zé Augusto, o time da casa ficou mais agressivo e voltou a ameaçar a equipe azulina. Pimentinha fez uma boa jogada na área do Leão e chutou forte para gol, Marcelo Rangel fez uma excelente defesa e evitou o gol tricolor.

Diferente do primeiro tempo, o Remo deixou uma marcação mais aberta, o que deu espaço para os jogadores do Sampaio se movimentarem e construírem as jogadas. Assim, aos 12 minutos do segundo período, João Felipe deixou tudo igual. O atacante aproveitou sobra de bola e soltou um chute para o gol.

Com o gol, o Remo ficou acuado em campo, enquanto o Tricolor de Aço apertava ainda mais no ataque e buscava o empate.

O Sampaio esteve próximo de deixar tudo igual aos 29 minutos. Em jogada rápida, Lucas Lopes fez um cruzamento para Breno Almeida, que desviou na pequena área, no entanto, Marcelo Rangel estava ligado no lance e defendeu.

O goleiro azulino foi muito acionado no jogo, especialmente na reta final . Com pressão da equipe tricolor, Rangel salvou o Remo em diversos momentos e segurou o placar de 2 a 1.