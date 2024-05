Dirigente do Vila Nova cita Remo e afirma que lateral Apodi vai permanecer jogando a Série B

Após as goleadas sofridas pelo Vila Nova-GO para o Paysandu, a equipe goiana pensa em fazer uma reformulação no elenco para o restante da temporada. Algumas saídas devem ocorrer e, um possível nome nessa lista de dispensas era do lateral-direito Apodi, de 37 anos, e que o Remo estava interessado no jogador para a Série C, fato desmentido pelo vice-presidente do Tigre, Leandro Bittar.

Em entrevista coletiva o dirigente Leandro Bittar, do Villa Nova, afirmou que não existiu proposta do Remo e que Apodi vai permanecer no Tigre para o restante da Série B do Campeonato Brasileiro.

“O Apodi não tem nada de proposta do Remo. Pelo menos foi o que chegou pra nós até aqui. A intenção dele é continuar aqui. Inclusive, isso foi uma das coisas que pesaram lá atrás quando a gente teve a possibilidade de fazer um acerto com ele”, afirmou Bittar.

A diretoria do Remo segue em busca de reforços para a sequência da Série C. O presidente azulino, Antônio Carlos Teixeira. O Tonhão, informou em coletiva à imprensa, que o Leão Azul procura reforços e que pretende contratar quatro a cinco jogadores. Nesta semana o Remo anunciou nesta semana o lateral-esquerdo Diogo Batista, de apenas 20 anos e que estava no Coritiba-PR.

O Leão Azul está na 14ª posição na tabela da Série C com apenas quatro pontos conquistados em seis partidas disputadas. O próximo compromisso do Remo será neste sábado (1), às 17h, contra o Sampaio Corrê-MA, no Estádio Castelão, em São Luís (MA). A partida terá transmissão lance a lance pelo OLibreal.com e também pela Rádio Liberal +.