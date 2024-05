Remo apresenta Diogo Batista, substituto de Thalys para o restante da Série C

O Clube do Remo ganhou mais um reforço na temporada. Chegou recentemente ao Baenão o lateral-direito Diogo Batista, contratado por empréstimo para brigar por uma vaga na lateral remista, que perdeu recentemente Thalys. O jogador já treinou com os companheiros e, ao final do treino desta quinta-feira (30), conversou com a imprensa, fazendo suas primeiras análises sobre o novo clube.

Diogo Batista chega ao Remo como peça de reposição de Thalys, titular nos últimos jogos da equipe azulina, acometido de uma lesão ligamentar grave no joelho direito há pouco mais de uma semana. Thalys está fora do restante da temporada. O acordo de Diogo com o Remo deve ser por empréstimo até o final da Série C do Brasileiro. Ao chegar em Belém, o jogador falou sobre a recepção e o breve histórico na carreira, que inclui unicamente o Coritiba, por onde disputou uma Série A.

"Foi uma experiência muito boa jogar a Série A. Tive jogos muito grandes, enfrentando Flamengo, Corinthians. Agora é um novo ciclo, que, se Deus quiser, vamos conseguir o objetivo. Eu vim para ajudar a equipe. Sei como está a situação, mas estamos trabalhando muito forte desde a chegada do professor. Quero ajudar e todos estão ajudando a erguer a equipe até o topo da tabela", avalia.

Diogo disse ter tido uma conversa com o técnico Rodrigo Santana e se colocou à disposição para reforçar o elenco que encara o Sampaio Corrêa neste sábado (1), no estádio Castelão, em São Luiz, pela 7ª rodada da Série C. "Já conversei com ele, falei sobre as minhas características e ele também falou o que quer de mim. O que ele precisar eu vou fazer, pois vim aqui para ajudar e o coletivo é o mais importante para mim", garante, ao mesmo tempo que compreende a real do clube.

"Eu sei que o Clube do Remo é muito grande. Infelizmente não estamos em uma situação muito boa, mas no sábado teremos a oportunidade de vencer e ajudar a reerguer o clube". Diogo tem 20 anos, é mineiro de Januária e foi revelado na base do Coxa, onde foi alçado ao time principal na temporada de 2023. Por lá, somando as duas temporadas, disputou 17 jogos e garantiu que está apto para entrar em campo.

"Estou pronto para jogar. Se o professor me colocar para ajudar, que eu possa fazer o meu melhor em campo. Sou um lateral com boa qualidade na saída de bola, bom cruzamento e ofensivamente", encerrou.