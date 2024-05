Atacante do Remo, Ytalo projeta mudança de postura contra o Sampaio Corrêa

O Clube do Remo não está vivendo momentos agradáveis na temporada, e tem acumulado números ruins na Série C do Campeonato Brasileiro. No próximo sábado (01/6), a equipe encara o Sampaio Corrêa na Arena Castelão, em São Luís (MA), e o atacante Ytalo confia na chegada do técnico Rodrigo Santana para mudar a postura do time e reverter o cenário desfavorável.

“Agora é absorver o máximo possível que o professor passar, para que a gente possa fazer um grande jogo, para que a gente possa sair com a vitória de lá, que é o mais importante. Nessa situação a gente precisa jogar bem, mas se não estiver jogando bem, que ganhe para poder focar e tentar lutar pelo G8, que é o intuito da nossa equipe, para poder lutar pelo acesso. E é isso que a gente vai fazer, mas de jogo a jogo, e espero que a gente possa fazer um grande resultado já no sábado, para voltar a jogar em casa com o apoio da torcida, para que a gente possa agradar a todos aqui, que a gente possa fazer o resto do campeonato. Agradando, jogando bem, vencendo e conquistando o acesso”, disse confiante.

Ytalo é ex-jogador do próximo rival do Remo, e o conhecimento pode ser uma vantagem para o atleta em campo, que afirmou não se importar em fazer gols em cima do ex-clube.

“A gente tem que ter cautela lá, saber que é um jogo difícil. E que é um jogo de três pontos que a gente possa sair com a vitória. Lá é difícil também pela torcida, que vem cobrando eles também. A gente tem que estar com a cabeça fria, saber que é um jogo difícil e que a gente tem que sair com o resultado positivo de lá”, iniciou.

“Gol no Sampaio, gol em outra equipe é a mesma coisa. Espero que eu possa fazer lá, voltar a marcar depois que marquei no jogo há dois jogos atrás, três jogos atrás, espero voltar a marcar e continuar marcando, obtendo minha forma física cada vez melhor, e espero que eu possa fazer gols lá e ajudar minha equipe lá”, completou.

O atacante também aproveitou para elogiar o novo técnico do Leão, afirmando que Rodrigo Santana chegou ao Baenão trazendo “leveza” ao time, e que o elenco deve se esforçar para reverter o mau momento.

“Eu comentei com algumas pessoas, quando o Rodrigo chegou deu até uma leveza, até pelo nome dele também, que já passou pelo Atlético, e todo mundo sabendo do bom treinador que ele é. Então acho que deu uma leveza, a gente está mais solto, eu acho que estou sentindo isso nos treinos. Então eu acho que dessa vez, eu acho que a gente tem que focar, a gente já sabe que não é culpa do treinador. Espero que já comece a vencer no sábado, para poder estar lutando pelo G8”, finalizou.

O Remo encara o Sampaio Corrêa a partir das 17h de sábado. A partida terá cobertura completa, com Lance a Lance, no portal Oliberal.com e transmissão ao vivo pela Rádio Liberal+.