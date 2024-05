Remo procura meio-campista ex-Corinthians e que está em clube da Série B; saiba detalhes

O Remo vive uma rotina de procurar jogadores para reforça o elenco para o restante da Série C. Com a chegada do técnico Rodrigo Santana, o clube trabalha para anunciar alguns nomes ainda essa semana para a sequência do Brasileirão. Um dos nomes em pauta nos corredores da Toca do Leão é o do meio-campista Guilherme Mantuan, de 26 anos, ex-Corinthians, que está no Amazonas-AM. A informação foi confirmada por uma fonte interna do Leão ao Azul ao O Liberal.

A diretoria busca a contratação do jogador, mas as negociações estão travadas. Gustavo Mantuan atua como meia e volante e esteve em campo contra o Remo, nas duas partidas das quartas de finais da Copa Verde deste ano, em que o Leão conseguiu a classificação. O jogador está retornando de uma contusão, já em transição e por isso não atuou em nenhuma partida da Série B do Campeonato Brasileiro.

A equipe de O Liberal apurou ainda que algumas situações travaram a negociação entre Remo e Guilherme Mantuan, como tempo de contrato, além do clube amazonense ainda ter interesse na continuidade do atleta em seu elenco. Mantuan foi contratado pelo Amazonas no início desta temporada e realizou 10 jogos com a camisa da Onça Pintada, sendo nove deles como titular. Na carreira, Montuan iniciou no Corinthians-SP, atuou pela equipe profissional em 2017 e 2018 e em seguida defendeu o Oeste-SP, Gil Vicente, de Portugal, além do Botafogo-SP, clube que defendeu nas duas últimas temporadas. Guilherme é irmão de Gustavo Mantuan, meia ofensivo que também jogou no Corinthians e atualmente está no Zenit, da Rússia.

Na mira

Outro jogador do Amazonas que interessa ao Remo é o atacante William Barbio. O jogador está no clube amazonense desde o início da temporada, com 21 partidas disputadas e sete gols marcados. A diretoria do Remo tenta resolver um problema preocupante no atual elenco, que é a falta de gols, que vem tirando o sono dos dirigentes e da torcida azulina. A informação confirmada por uma fonte ao O Liberal, é que existe interesse da diretoria do Amazonas na permanência de William Barbio no elenco.

William Barbio com a camisa do Amazonas-AM (João Normando/Amazonas FC)

Agenda

A equipe paraense ocupa atualmente a 14ª posição na tabela da Série C do Brasileiro. Em 18 pontos disputados, o Remo conquistou apenas 4, tendo um aproveitamento de apenas 22% na Terceirona. O próximo compromisso do Leão Azul na Série C será no sábado (1), às 17h, contra o Sampaio Corrêa-AM, no Estádio Castelão, em São Luís (MA), em partida válida pela 7ª rodada do Brasileirão.