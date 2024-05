Série C: Remo enfrenta o Sampaio prestes a completar um ano sem vencer fora de casa

Em seis jogos disputados na Série C, o Clube do Remo não conseguiu nada além de uma humilde vitória contra o Floresta, o lanterna da competição, no apagar das luzes de um jogo disputado em pleno Baenão. Se vencer em casa já é uma dificuldade, fora o Remo sequer incomoda. No próximo dia 1 de junho, o Remo enfrenta o Sampaio Corrêa correndo o risco de atingir uma marca indigesta: um ano sem vencer fora de casa. Com números totalmente desfavoráveis, lutar contra uma infeliz marca pode ser o ânimo que os jogadores precisam.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

A última vez que o Leão Azul abocanhou três pontos fora de casa foi no dia 17 de junho de 2023, contra o Pouso Alegre, pela 9ª rodada da Série C. Estendendo um pouco mais o período, de acordo com um levantamento feito pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, o Clube de Periçá só conseguiu três vitórias jogando fora de casa nas últimas duas edições da Terceirona, contra o Confiança-SE (2022), Aparecidense-GO (2023) e Pouso Alegre-MG (2023).

VEJA MAIS

Desde o triunfo contra o clube mineiro, o Remo já fez oito jogos fora de Belém, pela Série C, e os números não deixam margem para erros: foram quatro empates e quatro derrotas, três delas seguidas na edição deste ano, contra Athletic-MG, Botafogo-PB e Náutico-PE, números extremamente convidativos para quem deseja disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. A chance de espantar o fantasma do rebaixamento será neste sábado (1), no estádio Castelão, em São Luiz.

Depois do Sampaio, os azulinos retornam à Belém e disputam duas partidas em casa contra São Bernardo (9/6) e Ypiranga (16/6). A próxima fora de casa será no dia 23, contra a equipe do ABC-RN. Ou seja, em caso de derrota neste sábado, o Remo viaja para o nordeste com a marcas negativa, que vem deixando o torcedor cada vez mais insatisfeito. Hoje o Leão Azul é o 14º, com quatro pontos, marca que deixa um desconforto visível no elenco e na diretoria, que vem tentando consertar os problemas com a chegada do técnico Rodrigo Santana.