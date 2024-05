Campeão pelo Remo, meia-atacante desembarca em Marabá para jogar pelo Águia

Lanterninha do Grupo A2 da Série D e sem vencer no Brasileirão, o Águia busca reforços para tentar mudar o cenário do Azulão na disputa do Campeonato Brasileiro. Um dos novos contratados é o meia-atacante Erick Flores, de 35 anos, que defendeu as cores do Remo por duas temporadas.

O novo contratado pela diretoria do Águia desembarcou na manhã desta terça-feira (28), no Aeroporto de Marabá, para realizar exames e iniciar os treinamentos no clube marabaense. Erick Flores estava no Maricá-RJ, onde fez apenas uma partida e acabou acertando com o Águia. O meia-atacante aguarda sua regularização no Boletim Informativo Diário da CBF (BID), para poder entrar em campo com a camisa do Azulão.

Erick Flores é rodado no futebol. Cria das categorias de base do Flamengo-RJ, deixou o clube em 2010 e rodou o país e atuou pelo Ceará-CE, Náutico-PE, Boavista-RJ, Duque de Caxias-RJ, Itumbiara-GO, ABC-RN, Fortaleza-CE, além de Criciúma-SC, Brasiliense-DF e Volta Redonda-RJ. Flores teve duas passagens pela Albânia e defendeu as equipes do FK Kukësi e o Flamurtari Vlore.

Pelo Remo

O meia-atacante defendeu o Remo nas temporadas de 2021 e 2022. O jogador chegou a jogar a Série B, pelo Leão e nesses dois anos, esteve em campo em 54 partidas com a camisa azulina e marcou sete gols. Nesse período, Erick Flores conquistou os títulos da Copa Verde em 2021 e do Campeonato Paraense em 2022.

Panorama

O Águia é o lanterna do Grupo A2 da Quarta Divisão com apenas três pontos e ainda não venceu na competição. O próximo compromisso do Azulão na Série D ocorre no sábado (1), às 17h, no Estádio Zinho Oliveira, em Marabá, pela 6ª rodada da competição nacional.