Lanterna da Série D, Águia de Marabá contrata ex-jogadores do Remo; saiba detalhes

Na lanterna do Grupo A2 do Brasileiro da Série D, o Águia de Marabá tenta remontar o elenco e contratou três jogadores, dois deles com passagens pelo Remo. A diretoria do Azulão anunciou em suas redes sociais as chegadas de um meia e dois atacantes.

O Águia ainda não venceu na Série D e busca mudar esse cenário tenebroso após quatro rodadas. Para o ataque o Azulão fechou com o Gileard, de 27 anos, que jogou o Campeonato Paraense deste ano pelo Bragantino e balançou as redes quatro vezes em oito partidas. Além de Gileard, o Águia acertou o retorno do atacante Veraldo, de 25 anos, que defendeu o Azulão em 2021. Veraldo também teve passagem pelo Remo, em 2022, onde esteve em campo quatro vezes e foi dispensado do Leão Azul sem marcar gols. Seu último clube foi o Grêmio Pague Menos-CE.

Atacante Veraldo na sua apresentação no Remo (Samara Miranda/ Ascom Remo)

Fechando o pacote de contratações para o restante da Série D, o Águia de Marabá anunciou a contratação do meia-atacante Erick Flores, de 35 anos. O jogador iniciou a carreira no Flamengo, teve passagens pelo Ceará-CE, Náutico-PE, Avái-SC, ABC-RN, Criciúma-SC, além de vários clubes do Rio de Janeiro (RJ) sendo o último o Maricá-RJ.

Erick Flores também jogou em Belém, pelo Remo, nas temporadas de 2021 e 2022. O atleta fez ao todo 54 partidas com a camisa azulina, marcando sete gols, além de ter conquistado os títulos da Copa Verde em 2021 e também do Campeonato Paraense de 2022.

Erick Flores defendeu o Remo por duas temporadas (Samara Miranda / Ascom Remo)

Com apenas dois pontos em quatro jogos, o Águia segura a lanterna da Série D. O próximo compromisso pelo Brasileiro será no domingo (26), às 18h, contra o Moto Club-MA, fora de casa, mas antes, o Azulão encara o São Paulo-SP, nesta quinta-feira (23), às 21h30, no Morumbis, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O Águia perdeu a primeira partida por 3 a 1, em Belém e precisa vencer o Tricolor por três gols de diferença para avançar às oitavas da competição de forma direta ou vencer por dois gols de diferença e levar a decisão para as disputas de pênaltis.