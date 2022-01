Acostumado com campos pesados, ex-Águia busca brilhar com a camisa do Remo

O Remo apresentou mais um reforço para esta temporada. Desta vez, foi o atacante de 22 anos Veraldo. O jogador nasceu em Salvador, chegou ao Leão por meio de indicação do coordenador técnico João Galvão e, após dois anos no Águia de Marabá, é uma promessa do futebol paraense. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (7), o atleta falou sobre a possibilidade de fazer boa campanha na equipe.

“Eu vou dar o meu máximo para que eu possa contribuir bastante com o grupo. Sempre que eu estiver à disposição do técnico [Paulo] Bonamigo eu vou dar o meu melhor dentro de campo”, afirmou o jogador.

Veraldo conhece João Galvão da passagem que teve pelo Águia de Marabá, onde o atual coordenador técnico azulino era treinador. O jogador também teve passagens por Floresta-CE e Paragominas. Para o atacante, ter experiência nos gramados paraenses vai facilitar a adaptação no Remo.

“[Sobre] a questão de já estar adaptado aos campos pesados, eu venho de duas temporadas pelo Águia de Marabá. Eu acho que vai me ajudar bastante”, destacou o jogador.

Agenda

No próximo domingo (9) o Remo viaja para Parauapebas, onde irá fazer a pré-temporada. No dia 20 deste mês, a equipe retorna a Belém para a última semana de treinamentos antes da estreia no Parazão 2022, dia 27, contra o Amazônia Independente.