Remo anuncia dispensa do atacante Veraldo; veja

O Clube do Remo anunciou no final da tarde desta quarta-feira (9) o desligamento do atacante Veraldo. A decisão partiu de comum acordo entre as partes. O atleta de 22 anos foi contratado no final do ano passado e atuou em quatro partidas na temporada, nenhuma delas como titular. Veraldo é o terceiro atacante dispensado pelo clube na temporada, que chegou com status de promesa. Antes, o Remo já havia terminado vínculo com Luan e Welthon.

Veraldo teve passagens pelo Floresta-CE, Águia de Marabá e Paragominas, antes de desembarcar no Baenão.

Em sua página, o Clube do Remo fez o anúncio: