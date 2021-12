VÍDEO: Festa, fé e depoimento emocionante de executivo; Remo e os bastidores do título da CV

O Remo conquistou o título da Copa Verde, em um dia emocionante que ficará marcado na memória do torcedor azulino. Após empate sem gols, o Leão venceu o Vila Nova-GO nos pênaltis por 4 x 2 e levantou a taça. O Remo divulgou os bastidores da conquista, cheio de fé, esperança, festa e um depoimento emocionante de Thiago Alves, que revelou problemas familiares, mas que revelou problemas familiares que teve no período em que esteve à frente do Leão.

“Queria compartilhar com vocês um sentimento que está dentro de mim, há alguns meses. Mas quem vai falar não é o Thiago Alves executivo de vocês, mas sim o ser humano Thiago Alves. É o filho da Dona Maria e do Seu Antônio, é o irmão da Michele e do Charles é o pai da Maria Vitória e do Felipe Gabriel. Passei momentos nesse clube com a minha filha que foram os momentos mais difíceis de um pai, de tomar uma decisão de ir embora cuidar da sua filha ou ficar e fazer o que você mais ama e eu fiquei, meus amigos. Eu fiquei com vocês”, disse, Thiago Alves, no vestiário, momentos antes da oração com atletas, comissão técnica e o staff azulino.

Thiago Alves chegou ao Remo no início do ano, quando o técnico azulino era Paulo Bonamigo. Alves deixa o clube e quem assume o posto é Nei Pandolfo, que trabalhou no Sport-PE na atual temporada.

Esse foi o primeiro título da Copa Verde do Leão Azul. Antes o clube tinha chegado nas decisões de 2015 e 2020, mas acabou deixando a conquista escapar para o Cuiabá-MT e Brasiliense-DF.