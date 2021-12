O Remo terá um novo ônibus para a delegação durante a próxima temporada. Segundo fontes internas, o transporte chega no início do ano ao clube. O anúncio será feito nos próximos dias nas redes sociais do Leão. Vale lembrar que a estreia do time no Parazão será no dia 26 de janeiro, contra o campeão da Segundinha, no Baenão.

De ônibus novo, Remo estreia no Parazão no dia 26 de janeiro (Reprodução)