Após derrota na Série D, técnico do Águia de Marabá diz que morte de jovem da base afetou jogadores 

O Águia de Marabá foi goleado pelo Maranhão no último sábado (18), na quarta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Com isso, a equipe paraense caiu para a lanterna do grupo B e segue sem vitórias na competição. Após a derrota, o novo treinador do Azulão, Glauber Ramos, analisou a partida e falou sobre as dificuldades de organizar o time e sobre o impacto nos jogadores da notícia da morte do jovem atleta Afonso Rossa Inda, do sub-20 do Águia.

"Nós não tivemos muito tempo para trabalhar, colocar nossas ideias em campo, até mesmo conhecer os próprios atletas, e viemos enfrentar uma equipe que está a frente do grupo. Assumir uma equipe com problemas de lesões, Dindê não conseguiu terminar o jogo, tivemos essas dificuldades aliado a um agravante que foi a notícia do atleta da base que veio a falecer, então os atletas ficaram meio chocados com a notícia", declarou o técnico que viu um início de jogo bom para o Águia.

"Iniciamos até bem a partida e depois tivemos as falhas. O que ocorreu é que realmente tomamos os gols por falhas nossos, que esperamos corrigir quando tivermos semana para trabalhar. Temos um jogo difícil agora contra o São Paulo, mas através de vídeos e [outros recursos], vamos tentar ajustar a equipe", completou.

Glauber assumiu a equipe após a saída de Mathaus Sodré. Apesar de chegar até a terceira fase da Copa do Brasil, o Águia acumulou resultados negativos desde a semifinal do Parazão e não deslanchou a Série D. Agora, o novo treinador tem uma dura missão de reestruturar o time, tentar trabalhar com as peça que têm e conseguiu novos reforços.

"Estamos correndo atrás de peças. Se a gente quer almejar algo melhor a gente tem que potencializar o que temos e peças novas chegando é sempre importante. Infelizmente está difícil, o mercado é difícil encontrar jogadores que estejam disponíveis nesse momento, mas vamos atrás", declarou.

Ainda segundo Glauber Ramos, um dos principais problemas do time do Azulão é o setor defensivo. Segundo ele, a "equipe que quer chegar longe [em uma competição] não pode tomar gols". Como teve pouco tempo para trabalhar, o técnico não colocou em prática suas características e espera que na próxima partida da Série D, o Águia já esteja mais organizada.

"No próximo jogo aqui nós podemos ter uma equipe parecida com o que eu pretendo. Espero fazer um bom jogo no próximo. Esquecer esse jogo, se teve algo bom, a gente olhar com carinho, esquecer todas as coisas ruins e corrigir aquilo que dá para ser corrigido. Realmente eu fiquei muito chateado [com a derrota], porque eu esperava um resultado melhor", concluiu.

Antes da quinta rodada da Série D, o Águia de Marabá vai encarar o São Paulo pelo duelo de volta da Copa do Brasil. No primeiro jogo, o Azulão perdeu por 3 a 1 e complicou, ainda mais, as chances de avançar no torneio. A partida ocorre na próxima quinta-feira (23), no estádio do Morumbi, às 21h30.