Técnico Mathaus Sodré se despede do Águia de Marabá e diz: 'Sempre no meu coração'

O técnico Mathaus Sodré, que comandava o Águia de Marabá, se despediu do Azulão em sua rede social. Mathaus foi dispensado do clube marabaense após três partidas s em vencer na Série D do Campeonato Brasileiro . O treinador agradeceu a todos e disse que o Azlão estará sempre em seu coração.

O comandante do título estadual inédito do Águia encerrou a sua segunda passagem pela equipe de Marabá (PA), após o empate em 1 a 1, contra o Cametá, dentro do Zinho Oliveira, pela 3ª rodada do Brasileirão Série D. O tropeço custou o cargo do treinador, que disse ser grato pelas oportunidades e construção de um Águia melhor.

“O Águia de Marabá estará para sempre em meu coração e, sobretudo, marcado na história, a qual tenho muito orgulho por ter ajudado a construir todas as vezes que fui solicitado. Agradeço ao presidente, à diretoria, aos funcionários do clube, à comissão técnica, aos jogadores e à torcida. Torcida essa que hoje tem orgulho em bater no peito e sentir o peso de uma estrela conquistada com muita dedicação e trabalho, dentro e fora de campo”, escreveu.

VEJA MAIS

Está na história do Azulão

Aos 37 anos, Mathaus Sodré, já possui seu nome marcado na história do Águia. Ele foi o comandante da equipe marabaense no título inédito do Campeonato Paraense de 2023, ao vencer o Remo, nos pênaltis, dentro do Baenão. Após divergências com a diretoria, saiu do Azulão durante a disputa da Série D do ano passado e foi comandar o Itabuna-BA.

O retorno

Nesta temporada o treinador voltou ao Águia e ocupou o cargo de Rafael Jacques, que foi dispensado no Parazão, com o Azulão flertando com a zona de rebaixamento. Mathaus Sodré chegou e ajudou na campanha de recuperação no Campeonato Paraense e levou o clube à semifinal, garantiu vaga na Série D do ano que vem e conseguiu classificar o Azulão para a terceira fase da Copa do Brasil pelo segundo ano consecutivo. Em sua postagem no Instagram, Mtahaus afirmou que sai do Águia, mas que fica na torcida por voos maiores da equipe marabaense.

“Me despeço, mais uma vez, com o coração grato pelas oportunidades e pela confiança, além da minha eterna gratidão a esse time e essa cidade. Fico na torcida para que o clube cresça cada vez mais e possa dar continuidade a tudo que foi conquistado nesses dois anos do nosso Azulão Marabaense”, finalizou.

Novo técnico

A diretoria do Águia de Marabá já conseguiu um substituto para Mathaus Sodré. O técnico Glauber Ramos, ex-Goiânia e que subiu com o Goiás-GO à Série A em 2022, já foi apresentado no clube marabaense e já irá comandar a equipe na partida do próximo final de semana, contra o MAC-AM, fora de casa.