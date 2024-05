Águia demite gerente de futebol após resultados ruins na Série D do Brasileiro

Crise no Águia de Marabá. O campeão paraense de 2023 e o único representante do Pará a terceira fase da Copa do Brasil, ainda não sabe o que é vitória na Série D do Campeonato Brasileiro deste ano. Após a demissão do técnico Mathaus Sodré, a diretoria do Azulão marabaense também anunciou a saída do gerente de futebol Roberto Ramalho.

O profissional estava no Águia há anos e iniciou a carreira no Azulão com preparador físico em 2010, atuou como diretor de futebol do clube e exerceu por último o cargo de gerente de futebol do clube marabaense. A relação gasta com o torcedor, que vem protestando contra a má fase do clube, que empatou no último sábado em 1 a 1, com o Cametá, dentro do Zinho Oliveira, pela terceira rodada da Série D.

Em nota publicada pelo Águia, a diretoria agradeceu a Roberto Ramalho e desejou sucesso na sua carreira. Leia a nota do clube marabaense.

“O Águia de Marabá anuncia que Roberto Ramalho não é mais o gerente de futebol do clube. A instituição agradece ao profissional pelos serviços prestados e deseja sorte na carreira”, concluiu a nota do Azulão.

VEJA MAIS

A diretoria do Águia já trabalha nos bastidores para a contratação de um novo gerente de futebol. O clube deve anunciar um novo profissional até a próxima segunda-feira (13). O Azulão em três jogos, empatou duas e perdeu uma, ocupa a penúltima posição do grupo B com dois pontos conquistados. A próxima partida do Águia na Série D será contra o líder do grupo, o Maranhão-MA, no próximo sábado (18), fora de casa.