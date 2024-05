Águia de Marabá anuncia técnico que subiu com o Goiás para a Série A

A diretoria do Águia de Marabá agiu rápido. Após anunciar na manhã deste domingo (12), a demissão do técnico Mathaus Sodré depois de mais um tropeço em casa, o Azulão Marabaense anunciou a contratação do técnico Glauber Ramos, de 49 anos, que comandou o Goiás no acesso para a Série A em 2021. Seu último trabalho foi no Goiânia-GO, onde levou o time até a semifinal do estadual e garantiu vaga na Série D 2025.

Com carreira consolidada no futebol goiano e do Distrito Federal, Glauber tem passagens como técnico e auxiliar-técnico por Goiás, Vila Nova, Gama-DF, Brasiliense-DF, Grêmio Anápolis, entre outros.

Confira o anúncio:

Glauber Ramos chega em Marabá na terça-feira (12). O próximo jogo do Águia será no sábado (18), contra o Maranhão-MA, às 16h, no Estádio Castelão. O time marabaense possui uma derrota, dois empates e ainda venceu no Campeonato Brasileiro da Série D.